Гиркин знал о вызове, но на допрос не явился - ГПУ

Бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин знал о вызове в Генеральную прокуратуру Украины, но на допрос не явился. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.



"В день и время, на которое был назначен вызов, Гиркин Игорь Всеволодович не явился в прокуратуру", - сказал Лысенко.



Он также отметил, что Генпрокуратуре известно, что Гиркин знал о вызове, ведь разместил соответствующий пост на своей веб-странице.



"Нам известно, что он об этом вызов знает, потому что он даже на своей официальной веб-странице "Гиркин.ру" сказал, что он знает о том, что его вызывают на допрос в качестве подозреваемого. Он имеет сообщение по этому поводу. Соблюдены все процедуры для того, чтобы подозреваемого вызвать на допрос", - сообщил Лысенко.



Кроме этого он напомнил, что Гиркин имеет еще один вызов в ГПУ и должен появиться в ведомство для дачи показаний 17 января в 9:00.

