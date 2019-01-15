Brexit окажется под угрозой, если сделка с ЕС сорвется - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что если подготовленная ею сделка с ЕС не пройдет голосование в парламенте, есть риск срыва Brexit.



"Мое мнение, что на сегодняшний день наиболее вероятна парализация в парламенте, что создает риски срыва Brexit", - сказала она в понедельник в эфире BBC, подчеркнув, что отдельные парламентарии добиваются приостановки и срыва процесса выхода королевства из Евросоюза.



Т.Мэй подчеркнула, что предложенная ею сделка отражает итоги референдума о выходе из ЕС и содержит "детальный и практичный план для светлого будущего", добавив, что ей нечего предложить в качестве альтернативы.



9 января члены палаты общин Великобритании начали пятидневные дебаты по соглашению по Brexit. Если дебаты пройдут согласно плану, то они завершатся 15 января речью премьера Т.Мэй и голосованием.



Перед предыдущей датой голосования - 11 декабря 2018 года - целый ряд членов Консервативной партии заявлял, что не поддерживает план Т.Мэй по Brexit, и с тех пор мало что изменилось, сообщала BBC.



10 декабря Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на декабрь голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

