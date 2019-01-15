Простое приложение отучит от вредных продуктов

Монашский университет доказал эффективность мобильных приложений, с точки зрения контроля потребляемых продуктов питания. То есть приложения реально могут помочь в контроле веса и снизить тягу к вредным продуктам, пишет Man Monthly. Ученые протестировали специально созданное приложение на 60 добровольцах с лишним весом. В течение недели добровольцы использовали приложение Tilt Task, которое показывало фотографии еды.



От пользователя требовалось наклонять к себе или от себя экран телефона в зависимости от изображения. Когда человек наклонял экран к себе, картинка сильно увеличивалась. Но происходило это только с изображениями полезных продуктов. Изображения вредных продуктов особо не менялись, когда телефон наклонялся к пользователю.



Это тренировало мозг, вызывая отторжение вредных продуктов и заставляя выбирать полезные альтернативы. За время использования приложения добровольцы потеряли в весе, что говорит об эффективности подхода. Люди и в реальности начинали "отталкивать" от себя вредное, "приближая" полезные продукты.

