Британская палата лордов не поддержала правительственный план Brexit

Палата лордов британского парламента не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из Евросоюза и отвергла вариант жесткого Brexit



Об этом информирует Twitter Палаты лордов.



"Палата лордов 321 голосом" за "и 152" против "проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного проекта соглашения о будущих отношений с ЕС", - говорится в сообщении.



Голосование в Палате лордов имеет символический характер, и ее члены признают, что окончательное слово в этом вопросе должна сказать Палата общин.



