С сегодняшнего дня украинцам снова разрешили возвращать билеты на поезда онлайн

Со вторника, 15 января, украинцы смогут снова возвращать билеты через сайт "Укрзализныци" по продаже проездных документов, а также мобильную его версию и мобильные приложения. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что операции по такому онлайн-возврату билетов будут доступны с 16:00. Ограничение на них было введено 15 декабря 2018 года - чтобы избежать спекуляции в период новогодних праздников, когда железнодорожные перевозки пользовались особенным спросом среди украинцев.



Как отмечают в "Укрзализныце", обычно подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда. По мнению специалистов компании, так билеты оптом выкупаются для их дальнейшей перепродажи, чтобы этого избежать и был введен запрет.

