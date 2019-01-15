Порошенко посоветовал адептам Кремля покаяться

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал недовольным по поводу получения Томоса сходить в новую Православную церковь Украины (ПЦУ) и покаяться. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время богослужения в Луцке, передает корреспондент УНН.



"Кто-то очень не доволен, что мы имеем Томос, кому-то не нравятся наши благодарственные молитвы, кто-то ищет в этом Томосе отсутствие автокефалии. Не найдете и не слушайте ваших инструкций из Москвы - они точно до добра не доведут ... Мой совет - сходите к Православную церквовь Украины, покайтесь, сходите на исповедь, причаститесь - оно точно отпустит, и будет легче вам. И если вам действительно что-то не так, когда вы ходите в церковь, где богослужение начинают с молитвы о Кирилле, то не ходите туда", - отметил глава государства.



По его словам, государство гарантирует обеспечение выбора каждого прихожанина о том, в какую церковь ему ходить.



При этом он добавил, что церковь должна быть отделена от государства, особенно от иностранного государства, когда церковь получает "инструкции" из другого государства, которая пытается создать в Украине 5-ю колонну.

