Сыну Шумахера нашли место в «Формуле-1»

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, присоединится к команде Ferrari и примет участие в тестовых заездах в рамках чемпионата. Об этом сообщает Motorsport.com.



По информации источника, 19-летний Шумахер-младший станет частью молодежной программы Ferrari. В качестве пилота академии «Скудерия» он примет участие в тестах по ходу сезона-2019. В этом году такие заезды состоятся после Гран-при Испании и Бахрейна. В один из дней Ferrari предоставит шанс Маркусу Армстронгу — еще одному члену гоночной академии.



Мик Шумахер — чемпион европейской «Формулы-3». В октябре 2017 года он рассуждал о том, что в будущем хотел бы попробовать силы в главном чемпионате. «Когда я пойму, что готов, то сделаю следующий шаг», — говорил тогда пилот.



Его отец также выступал за Ferrari. В декабре 2013-го он упал во время катания на горных лыжах и получил черепно-мозговую травму. Шумахер-старший впал в кому, перенес несколько операций и с сентября 2014-го проходит курс реабилитации на вилле на берегу Женевского озера. Семья немецкого гонщика не раскрывает подробностей состояния его здоровья, однако в декабре появились слухи, что Шумахер может самостоятельно дышать.

