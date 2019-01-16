В украинских вузах зафиксировали "шокирующее" завышение цены за обучение

Заведения высшего образования (ЗВО) в Украине необоснованно завышают цены за обучение, следствием чего является недоступность высшего образования для всех желающих. Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы.



"Стоимость высшего образования в Украине постоянно растет, ежегодно увеличиваясь примерно на 10%, но больше всего шокирует разбег цен, когда в ЗВО разных городов с одной степенью аккредитации стоимость обучения отличается в два-три раза", - сказано в нем.



Проведенным мероприятием государственного финансового контроля в одном из ЗВО установлено, что согласно коллективному договору он ежемесячно проводит перечисления на счет первичной профсоюзной организации на культурно-массовую, физкультурную, оздоровительную работу и предоставление сотрудникам материальной и финансовой помощи в размере 2% от поступлений за оказание платных услуг, что при составлении калькуляции стоимости обучения уже учтено.



Кроме того, проведенными ревизиями установлены факты предоставления льгот на платное обучение в виде уменьшения установленного размера стоимости (без внесения соответствующих изменений в заключенные договора) или предоставление такой услуги вообще на безвозмездной основе, что приводит к недополучению собственных поступлений государственными вузами.



В свою очередь отдельные ЗВО, пытаясь привлечь к себе абитуриентов, занижают стоимость обучения, уменьшая расчеты затрат на оплату коммунальных услуг, что также приводит к потере собственных поступлений.



"Вопрос формирования стоимости обучения для очередного набора студентов предстает перед вузами ежегодно. Стоимость должна соответствовать рыночному спросу и предложению, обеспечив лицензионный набор студентов и гарантировать окупаемость затрат по этой образовательной услуге. Не всегда эти два критерия удается удовлетворить с каждой из специальностей, которых в ЗВО несколько. Как правило, одни специальности популярны и на них высокий конкурс - это основание для повышения стоимости обучения, другие специальности менее популярны, поэтому стоимость обучения бывает ниже себестоимости. Зато вычислить реальную себестоимость обучения по каждой специальности невозможно, впрочем, и не требуется, поскольку действующие нормативные документы определяют только среднюю стоимость обучения", - отмечается в сообщении.



В Госаудитслужбе напомнили, что до 2014 года стоимость обучения в вузах оставалась практически неизменной на протяжении 7 лет и корректировалась незначительно. В 2018 году повышение стоимости контрактного обучения - это вынужденная мера, на которую руководство вузов решилось, чтобы покрывать расходы на содержание помещений и их обслуживание.



"Сейчас в Украине большая проблема с энергоэффективностью в вузах. Такая ситуация сложилась из-за того, что помещения чаще устарели, большие или в запущенном состоянии, материально-техническая база каждого ЗВО не одинаковая, но бесспорно, требует постоянных финансовых затрат. Кроме этого, тарифы на коммунальные услуги постоянно растут. Поэтому некоторые украинские ЗВО временно вынуждены переходить на дистанционное обучение именно из-за неспособности оплачивать счета за коммунальные услуги", - констатировали в Госаудитслужбе.

