Путин: cтранам ЕС стоит получить гарантии Брюсселя, что он не сорвет "Турецкий поток"

Евросоюз должен обеспечить своим членам гарантии того, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через "Турецкий поток". Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью сербской газете Politika в преддверии своего визита в Белград.



"Газпром" прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода ["Турецкий поток"] в европейском направлении, и один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария - Сербия - Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене", - напомнил Путин. "В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит", - отметил он. "Разумеется, это принесет ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит энергобезопасность вашей страны и в целом Центральной и Юго-Восточной Европы", - подчеркнул президент России.



"При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии", - заявил Путин. "Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны - члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", - сказал российский лидер.



Путин сообщил, что строительство "Турецкого потока" идет по намеченному графику. "Планируем полностью ввести газопровод в строй до конца 2019 года", - сказал он.



Глава российского государства отметил позитивную динамику сотрудничества России и Сербии в целом. По его словам, взаимный товарооборот в 2017 году составил $2 млрд и в прошлом году продолжил увеличиваться, а российские капиталовложения в сербскую экономику превысили $4 млрд.



Путин отметил, что ведется взаимодействие и по другим направлениям. "Убежден, что именно такое плодотворное, многоплановое сотрудничество в полной мере отвечает коренным интересам народов России и Сербии", - отметил он.



