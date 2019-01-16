Бывшего президента Мексики заподозрили в получении взятки в 100 миллионов долларов от наркобарона Эль Чапо

Наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо («Коротышка») дал взятку в 100 миллионов долларов Энрике Пенья Ньето, занимавшему пост президента Мексики в 2012-2018 годах. Об этом объявил на суде над Эль Чапо один из бывших соратников наркобарона — колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтес.



По словам Сифуэнтеса, взятка была передана через друга Эль Чапо в октябре 2012 года. Пенья Ньето на тот момент уже выиграл президентские выборы (они прошли в июле), но официально не вступил в должность (инаугурация состоялась в декабре).



Пенья Ньето пока официально не прокомментировал прозвучавшие в суде обвинения. Однако его бывший руководитель администрации возможность получения взятки от наркобарона категорически отрицает, сообщает Reuters. Он, в частности, напомнил, что именно во время президентства Пенья Ньето Эль Чапо удалось «выследить, поймать и экстрадировать» в США.



Хоакин Гусман возглавлял мексиканский наркокартель «Синалоа», один из главных поставщиков наркотиков в США. В 2012 году он был задержан в Мексике, однако смог бежать из тюрьмы. В 2016 году Эль Чапо вновь задержали и передали США. В ноябре 2018 года американский суд приступил к рассмотрению дела наркобарона.

