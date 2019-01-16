Президент фонда «CoalFuture» Ильдар Узбеков: «Угольная отрасль обеспечит прорыв российской экономики»

В России побит тридцатилетний рекорд добычи угля. В ходе встречи с Президентом России 10 января Министр энергетики заявил, что в 2018 году было добыто 433 миллиона тонн угля, при том, что этого показателя планировалось достичь только к 2020 году. По мнению экспертов, достижение пиковых показателей должно послужить сигналом российским властям для трансформации угольной отрасли на фоне надвигающегося секторального кризиса.



«Ужесточение международных экологических ограничений, продиктованных Парижским соглашением по климату, ведет к снижению объемов потребления угля, приближая кризис в угольной промышленности, - констатировал управляющий холдинга «Сибуглемет», учредитель венчурного фонда «CoalFuture» Ильдар Узбеков. – Уже сейчас на мировом рынке свыше 200 млн тонн невостребованного угля. А после 2020 года страны-участницы Соглашения должны будут начать резко сокращать объем выброса парниковых газов. Для угольной промышленности это означает не просто снижение экономических показателей, но и стратегическую деградацию отрасли в нынешнем ее состоянии».



Явные признаки приближения кризиса - уже в новостных лентах. Так, например, один из крупнейших зарубежных покупателей российского энергетического угля - Китай заявил о сокращении потребления антрацита до 10% за два года, что приведет к падению цен на 30-50%. «Последние несколько лет КНР реформирует металлургическую, угольную и энергетическую отрасли, борясь тем самым за улучшение экологической ситуации», - объяснили ситуацию «Ведомости».



Если уже сейчас не начать предпринимать превентивные меры, неизбежен глобальный кризис, считает руководитель угольного венчурного фонда «CoalFuture» Ильдар Узбеков, в качестве примера возможного коллапса указав на Кузбасс: «Здесь добывают 58% всего угля России, а количество работников отрасли в регионе составляет порядка 200 тысяч человек. Попытка не замечать грядущие глобальные изменения грозит социальной катастрофой».



По мнению экспертов, необходимо кардинально перестроить угольную структуру России, чтобы сохранить не только экономические показатели отрасли, но и социальную стабильность в угледобывающих регионах. «Глубокая переработка угля, о необходимости которой говорили на протяжении как минимум последних тридцати лет, сейчас получает дополнительный импульс развития. Она поддержит рентабельность угольной промышленности и обеспечит соблюдение экологических требований», - заявил глава «CoalFuture» Ильдар Узбеков. Он подчеркнул, что активизация работы в сфере углехимии за счет поддержки перспективных проектов и прорывных технологий, способствующих получению новых источников энергии и материалов, позволит сохранить и увеличить в регионах добычи рабочие места и обеспечить более высокий уровень дохода населения.



Примечательно, что запланированный ежегодный объем инвестиций только одного фонда «CoalFuture» в перспективные проекты углехимии и разработку технологий составит примерно 1 млрд рублей. При том, что, согласно заявлению Министра энергетики, в ближайшее время в развитие угольной отрасли будет вложено около 1,5 триллионов рублей.



Как ни парадоксально, но значимую роль в обновлении угольной промышленности России может сыграть юридическое закрепление за ключевым добывающим регионом страны – Кемеровской областью – народного именования «Кузбасс». Соответствующее решение недавно принял региональный парламент. Теперь власти субъекта намерены обратиться к Президенту, чтобы он своим указом внес соответствующие поправки в статью 65 Конституции РФ.



Ильдар Узбеков убежден, что венчурный фонд «CoalFuture», ориентированный на развитие углехимической промышленности на основе интеллектуального, ресурсного и технологического потенциала Кемеровской области, сможет использовать в работе термин «Кузбасс» как идентификатор конкретной геологической особенности представляемой территории. «Я допускаю, что в названии фонда может появиться новое слово, отражающее энергетическую мощь Кемеровской области и всей России. Именно такие ассоциации возникают у зарубежных партнеров при упоминании Кузбасса», - указал Ильдар Узбеков, подчеркнув, что удачное название компании способствует экономическому успеху, а значит, повышению эффективности работы Фонда на благо региона.

