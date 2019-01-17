Оле Поляковой – 35: эксклюзивное интервью певицы накануне юбилея

Сегодня, 17 января, «Суперблондинке» Оле Поляковой исполняется 35 лет. Начало своего нового года артистка традиционно встречает в теплых краях. Накануне юбилея певица в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» рассказала о тяжелом периоде жизни, о том, как держит себя в форме, и призналась, кто является кормильцем в ее семье.



Первый клип Оли Поляковой на песню «Так не бывает» вышел 18 лет назад. Артистка появилась на экране в образе скромной красавицы, которая страдает от неразделенной любви. Но потом поняла, что серьезных певиц в отечественном шоу-бизнесе намного больше, чем тех, кто умеет посмеяться над собой. И решила кардинально сменить амплуа. Так появилась эпатажная «Суперблондинка», а затем и «Королева ночи». Оля признает: сейчас – ее звездный час, которого она так долго ждала. Ее песни звучат отовсюду, ее концерты проходят с аншлагом, а в соцсетях – миллионы подписчиков. Однако на пути к успеху были и трудные времена. «Мы переживали совершенно разные периоды. Было время, когда я сидела на шее у мужа, и он вкладывал в мои сумасшедшие клипы бешеные деньги, — признается Оля. – И все это – в никуда. Никто этого не видел, ничего не получалось, было тяжело...»



Полякова не скрывает, что сегодня именно она – главный кормилец в семье. «Мне мой муж обходится намного дешевле, чем ему обходилась я, когда тянула из него деньги», – смеется звезда.



Певица крайне редко показывает публике супруга, а вот дочек – Машу и Алису – часто можно увидеть в ее аккаунтах. Хотя Полякова признается, что проводит с детьми не так много времени, как хотелось бы: «Это судьба такая артистическая: ты на гастролях, ты на работе, а твои дети, твоя семья без тебя. Но артист должен быть на сцене, дома он несчастен».



Сейчас в репертуаре Поляковой в основном танцевальные композиции, ведь на такую музыку есть спрос, поэтому с музыкальным стилем она определилась окончательно. А еще Оля постоянно эпатирует публику и подогревает к себе интерес текстами песен, одеждой или… ее отсутствием. Она не стесняется выкладывать фото, на которых позирует полностью обнаженной. Откровенный снимок с ее отдыха на Мальдивах в прошлом году наделал много шуму. «Я немножечко треплю народ, возбуждаю в смысле интереса. Одни встали на мою сторону, а «тыжематери», конечно, ополчились против меня, против моей фотографии. Женщины зарабатывают порой больше мужчин, они распоряжаются своим бюджетом и своим телом, а если оно хорошее, то почему бы не выложить его в Интернет», – объясняет свою позицию артистка.



Чтобы быть стройной и подтянутой, звезда не морит себя голодом. Поддерживать хорошую форму Поляковой помогают концерты. «Наша работа – очень энергозатратная. Чтобы работать на сцене с таким энергетическим посылом, мне обязательно нужно есть. Единственное, чего я не ем, – это сладкое».



Когда наблюдаешь за Олей Поляковой на сцене, становится понятно: она любит свою работу. А поклонники любят певицу за ее талант, прямоту и отличное чувство юмора.



В субботу, 19 января, в 23:10 смотрите на телеканале «Интер» концерт «Оля Полякова» – грандиозное постановочное шоу певицы.

