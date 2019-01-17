Адвокат Вышинского считает обыски давлением на него как на правозащитника

Адвокат Андрей Доманский, который является защитником руководителя "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского, считает проводимые в четверг обыски давлением на него как на правозащитника.



"Это, в первую очередь, давление на меня как на правозащитника, поскольку я занимаюсь как делами журналистов, так и политически преследуемых в Украине лиц. Мне в свое время говорили после моих выступлений в Брюсселе и Вашингтоне, что меня ждет "ответочка": вот она, по всей видимости, и пришла", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.



А.Доманский отметил, что обыски проводятся у него дома, в офисе и у его помощника. Частично они уже завершились, и ничего "не было изъято", что, по его мнению, также свидетельствует о политическом характере происходящего.



А. Доманский указал, что в деле 2013 года, о котором сообщила Генпрокуратура Украины, он выступал в качестве адвоката.



Ранее в четверг в Генпрокуратуре агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что обыски по трем адресам, в том числе у адвоката Андрея Доманского, связаны с производством по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по сниженной цене.



"Производство по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по сниженной цене. Дело 2013 года. Обыски продолжаются по трем адресам. По окончанию будет информация", - сказала в Генпрокуратуре, добавив, что обыски санкционированы судом.



Украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

