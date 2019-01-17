Фракция Оппозиционного блока покинула зал Верховной Рады

«Фракция "Оппозиционного блока" покинула сессионный зал из-за принятия парламентом законопроекта о переходе приходов в другую церковь. Об этом политики сказали с трибуны. Кроме того, "Оппоблок" планирует обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить процедуру принятия законопроекта», сообщает сайт Газеты по-украински.



«Из-за того, что законопроект может спровоцировать гражданский конфликт, мы всей фракцией покидаем зал", - сообщил "оппоблоковец" Александр Долженков. По словам депутата большинство его коллег даже не знали, за что голосуют.



«Автономность религиозной общины - внутреннее дело Церкви. Это целенаправленная акция против канонической Украинской Православной Церкви. Нарушен Регламент, проигнорировано заявление нашей фракции. Во время голосования были случаи неперсонального голосования; председательствующий не имел права ставить этот законопроект на голосование в целом в то время, когда наша фракция имела замечания к нему. Поэтому мы будем обращаться в Конституционный суд, чтобы признать проголосованный законопроект антиконституционным, поскольку он может спровоцировать гражданский конфликт», - заявил народный депутат.



Председатель фракции Вадим Новинский подчеркнул, что для вынесения законопроекта в сессионный зал не было никаких законных оснований и выводов научно-экспертного управления. Не собирался по этому вопросу и Совет Церквей Украины. «Предлагаемые изменения противоречат положениям Конституции Украины, Европейской Конвенции по правам человека, действующих уставов религиозных общин, создают препятствия для религиозной деятельности, раскалывают общество и приведут к коррупции», - отмечает Вадим Новинский.



По его мнению, суть законопроекта - узаконить рейдерство храмов и имущества канонической УПЦ и под давлением силовиков и местной власти обеспечить массовый переход приходов в новую ПЦУ.



Вадим Новинский также призвал правоохранительные органы и представителей органов местного самоуправления не выполнять преступные приказы, не вмешиваться в деятельность религиозных организаций и не закрывать глаза на нарушение закона.



«Мы будем всеми законными способами защищать права и свободы граждан Украины. ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК настаивает на соблюдении Регламента ВР при рассмотрении законопроекта, а также на включении поправок нашей команды! Призываю всех народных депутатов не помогать Петру Порошенко в его предвыборной кампании, не поддерживать этот законопроект! Последствия будут критическими для общества и приведут к увеличению напряжения», - заявил депутат.



Также фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА обратится в Конституционный суд для признания законопроекта Виктора Еленского №41 28-д неконституционным. «Статья 35 Конституции Украины гарантирует свободу вероисповедания, но эти непрофессиональные циники нивелировали понятие законности. Коалиция проявила себя, как в 2014 году, поддерживая президента в пиаре», - отметил народный депутат. Данная информация была размещена на странице фракции в Фейсбук.

