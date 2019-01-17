Аграрный оборот между Украиной и ЕС в 2018 году вырос на $800 миллионов - Минагро

С января по ноябрь 2018 года аграрный и пищевой товарный оборот между Украиной и ЕС увеличился на 778,6 млн долл. по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 8,01 млрд долл.



Об этом, по информации пресс-службы Минагрополитики, сказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.



“По результатам января-ноября 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами ЕС увеличился на 778,6 млн долл. и составил 8,01 млрд долл. В свою очередь, украинский аграрный экспорт в страны Евросоюза увеличился на 362,3 млн долл. и достиг 5,6 млрд долл.”, - говорится в сообщении.



Трофимцева отметила, что подписанное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом приносит свои положительные результаты для обеих сторон. “Об этом свидетельствуют показатели двустороннего оборота товарами АПК, которые постепенно, но уверенно растут. По результатам одиннадцати месяцев 2018 года этот показатель увеличился почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - добавила заместитель министра.



По ее словам, уже несколько лет подряд в ТОП-5 ключевых торговых партнеров Украины в сфере АПК среди стран ЕС входят: Нидерланды, куда за 11 месяцев 2018 года было экспортировано украинской продукции АПК на 995,3 млн долл., Польша – 602,1 млн долл., Германия – 584,2 млн долл., Испания – 882,6 млн долл, Италия – 669,5 млн долл.



“Если посмотреть на товарную структуру нашего аграрного и пищевого экспорта на рынки ЕС, можно выделить пятерку ключевых позиций, за счет которых произошел рост в 2018 году. Это кукуруза, семена рапса, мясо и пищевые субпродукты птицы, пшеница, овощи бобовые сушеные",- отметила чиновник.



Она отметила, что импорт сельскохозяйственных товаров из стран ЕС также продемонстрировал рост за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он увеличился на 20,6% и достиг 2,4 млрд долл. В ТОП-5 ключевых товаров, которые Украина закупала в ЕС в этот период, вошли: шоколад и продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, алкогольная продукция.



По информации пресс-службы Минагро, в ТОП-10 товарных групп, которые экспортировались в страны ЕС в январе-ноябре 2018 года, вошли зерновые злаки (кукуруза, пшеница, ячмень, сорго и др) – 1,8 млрд долл.; семена масличных культур (семена рапса, соевые бобы, семена подсолнечника, семена других масличных культур) – 1,08 млрд долл.; масло (подсолнечное, соевое, рапсовое или сурепное и др) – 998,3 млн долл.; остатки и отходы пищевой промышленности (жмых и другие твердые отходы, получаемые при извлечении подсолнечного масла, соевого масла, отходы от производства крахмала, сахара) – 460,2 млн долл.; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы – почти 223 млн долл.; плоды, орехи и цедра (сырые или вареные, другие орехи и т. п) – 142,1 млн долл.; овощи, растения и корнеплоды – 83,5 млн долл.; кожа из шкур КРС, овец, ягнят и прочих животных – 81,1 млн долл.; изделия из зерна и хлебных злаков – 73,6 млн долл.; мед – 66,5 млн долл.

