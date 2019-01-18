Исследователи рассказали, как правильно заваривать чай

Ученые Корнелльского университета призывают заваривать зеленый чай в бутилированной воде, отказавшись от простой воды из-под крана. Это позволит сохранить все полезные свойства чая, увеличив количество антиоксидантов в напитке почти в два раза, пишет The Daily Mail. Правда, с обычной водой чай приобретает более насыщенный вкус.



EGCG (галлат эпигаллокатехина) - природный антиоксидант, содержащийся в зеленом чае. Он полезен для мозга и сердца. В рамках эксперимента ученые попытались найти способ максимально сохранить соединение в чае. Они заваривали зеленый и черный чай, заливая его водой из-под крана и бутилированной, максимально очищенной водой.



Группе добровольцев давали попробовать чай, попросив тех оценить вкус. Отдельный анализ был посвящен концентрации антиоксидантов в напитках. Оказалось, уровень ECGC в зеленом чае значительно снижался после заваривания в обычной воде. С черным чаем это не происходило. Дело в том, что в черном чае изначально меньше полезных веществ вследствие процесса окисления, имеющего место в ходе производства. Вода из-под крана лишала зеленый чай полезных свойств за счет повышенного уровня кальция, магния и железа.

