Патриарх Антиохийский выразил поддержку РПЦ в ситуации с расколом на Украине

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X выступил за единство православных в мире и выразил поддержку Русской православной церкви (РПЦ) в ситуации с расколом на Украине. На встрече в четверг с делегацией РФ во главе с сопредседателем рабочей группы по реализации соглашения между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения ("Баас"),...

...депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным патриарх отметил свою обеспокоенность тем, "что происходит сейчас в церковных вопросах в дополнение к мировым вопросам".



"Мы как православная церковь очень хотели бы сохранить единство православных в мире", - подчеркнул предстоятель Антиохийской церкви. "Мы со своей стороны обращались к вселенскому патриарху в Константинополе [Варфоломею] и всячески просили его предпринять усилия, направленные на объединение церквей и преодоление возникших разногласий, - рассказал он. - Мы очень глубоко переживаем из-за сложившейся ситуации и полностью поддерживаем вас в этом вопросе".



Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В этом году эта инициатива была поддержана Константинопольским патриархатом, и в середине декабря в Киеве был проведен "объединительный собор", на котором представители двух раскольнических украинских церквей (Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви) объявили о создании новой церковной структуры - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В начале января ее главе митрополиту Епифанию Константинопольским патриархом был вручен томос об автокефалии (церковный указ о предоставлении самоуправления).



Как отмечают наблюдатели, эта кампания ознаменована беспрецедентными гонениями на каноническую УПЦ, мерами по передаче находящихся в ее пользовании объектов недвижимости в ведение недавно созданной церковной организации. Отмечены многочисленные факты захвата храмов канонической церкви радикалами.



