Россия готова вложить $1,4 млрд. в проект продолжения "Турецкого потока" через Сербию

Россия готова вложить около $1,4 млрд. в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения через эту страну ветки "Турецкого потока". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.



"Мы с Сербией такую работу ведем, это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории, мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться примерно $1,4 млрд", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о возможности продления газопровода "Турецкий поток" в Сербию.



"Мы эту работу фактически готовим, даже практически ее начинаем, но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза - насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами", - подчеркнул Путин.



Он в связи с этим напомнил, что ранее не по вине России была прекращена работа над проектом "Южный поток" через Болгарию, однако теперь София снова проявляет интерес к тому, чтобы продолжить "Турецкий поток" через свою территорию "и дальше выходить на Сербию, Венгрию и так далее". "Мы к этому готовы в полном объеме, даже ведем подготовительные работы, готовы к инвестициям, - заключил президент РФ. - Так что от нас здесь мало что зависит, мы [при наличии такой возможности] сделаем это".



Путин рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым у него будут переговоры на следующей неделе, тоже весьма позитивно относится к возможности продолжения газопровода в Европу. "Так что, будем работать, посмотрим, что получится", - еще раз подчеркнул российский лидер.



Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.



