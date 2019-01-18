Путин: возможность сохранить Украине транзит газа есть

При полной загрузке обеиз Северных потоков и Турецкого потока останутся возможности для сохранения и украинского маршрута поставок российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в четверг, 17 января.



"Могу вам с полной ответственностью сказать: не мешает, абсолютно не мешает!" - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, не помешает ли будущей загрузке Турецкого потока реализация проекта Северный поток - 2.



Президент РФ подчеркнул, что объемы поставок российского газа в Европу продолжают расти. "Мы загрузим не только оба Северных потока, не только Турецкий [поток], но сохраняются возможности … сохранения транзита через Украину", - сказал Путин.



Также он заявил, что Россия готова вложить около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения через эту страну ветки Турецкого потока.



Путин рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым у него будут переговоры на следующей неделе, тоже весьма позитивно относится к возможности продолжения газопровода в Европу. "Так что, будем работать, посмотрим, что получится", - подчеркнул российский лидер.

