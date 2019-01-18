Трамп назвал развитие ПРО своим долгом

Трамп назвал развитие ПРО своим долгом

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты модернизируют противоракетную оборону для защиты от угроз со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом сообщает DW.

Заявление президента прозвучало во время презентации в Пентагоне стратегической программы "Обзор ракетной обороны", которая состоялась в четверг 17 января. Белый дом впервые представил такую ​​программу с 2010 года.

"Противники Америки усиливают свой летальный ударный потенциал, и защита нашей страны - мой первый долг", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США преследуют при этом "простую цель - иметь возможность обнаружить и уничтожить любую направленную против нас ракету". Угрозами в программе названы не только баллистические, но и гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью, превышающей скорость звука, и способные изменять траекторию полета.

Такие ракеты потому практически не поддаются перехвату. Напомним, что в конце декабря 2018 года России сообщила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты.

С целью защиты от таких вооружений, которые разрабатываются в России и Китае, США предлагают размещать системы ПРО в космосе, в том числе сенсоры, которые способны быстрее регистрировать пуски ракет в других странах. На орбиту предполагается выводить оснащенные противоракетами беспилотники, которые из космоса смогут сбивать гиперзвуковые ракеты.

Для противодействия ракетной угрозе со стороны Ирана и Северной Кореи планируется разрабатывать лазерные системы, чтобы уничтожать вражеские ракеты после их старта. В условиях кризиса истребители F-35, оснащенные новейшими ракетами, будут патрулировать районы вблизи пусковых установок противника.

В Вашингтоне отмечают сугубо оборонительном характере планов в сфере ПРО. Белый дом также указывает, что на первом этапе речь идет не о разработке таких вооружений, а лишь об исследованиях в данной сфере.

Пока неясно, удастся администрации Трампа обеспечить финансирование данной программы.