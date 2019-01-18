Трамп назвал развитие ПРО своим долгом

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты модернизируют противоракетную оборону для защиты от угроз со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом сообщает DW.



Заявление президента прозвучало во время презентации в Пентагоне стратегической программы "Обзор ракетной обороны", которая состоялась в четверг 17 января. Белый дом впервые представил такую ​​программу с 2010 года.



"Противники Америки усиливают свой летальный ударный потенциал, и защита нашей страны - мой первый долг", - подчеркнул Трамп.



Он добавил, что США преследуют при этом "простую цель - иметь возможность обнаружить и уничтожить любую направленную против нас ракету". Угрозами в программе названы не только баллистические, но и гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью, превышающей скорость звука, и способные изменять траекторию полета.



Такие ракеты потому практически не поддаются перехвату. Напомним, что в конце декабря 2018 года России сообщила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты.



С целью защиты от таких вооружений, которые разрабатываются в России и Китае, США предлагают размещать системы ПРО в космосе, в том числе сенсоры, которые способны быстрее регистрировать пуски ракет в других странах. На орбиту предполагается выводить оснащенные противоракетами беспилотники, которые из космоса смогут сбивать гиперзвуковые ракеты.



Для противодействия ракетной угрозе со стороны Ирана и Северной Кореи планируется разрабатывать лазерные системы, чтобы уничтожать вражеские ракеты после их старта. В условиях кризиса истребители F-35, оснащенные новейшими ракетами, будут патрулировать районы вблизи пусковых установок противника.



В Вашингтоне отмечают сугубо оборонительном характере планов в сфере ПРО. Белый дом также указывает, что на первом этапе речь идет не о разработке таких вооружений, а лишь об исследованиях в данной сфере.



Пока неясно, удастся администрации Трампа обеспечить финансирование данной программы.

