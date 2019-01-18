Порошенко: Я сделаю все необходимое, чтобы сохранить религиозный мир в Украине

Порошенко: Я сделаю все необходимое, чтобы сохранить религиозный мир в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что сохранит религиозный мир в стране.

"Я сделаю все необходимое, чтобы сохранить религиозный мир и обеспечить исключительно мирный процесс, который, собственно говоря, проходит и сейчас", - сказал П.Порошенко на открытии памятника митрополиту Василию Липкивскому в пятницу в Черкассах.

Он подчеркнул, что только таким образом можно построить сильное украинское государство.

П.Порошенко напомнил, что провокации со стороны Москвы относительно автокефалии Украинской православной церкви были и продолжаются.

"Цель врага наоборот создать конфликты вокруг перехода (общин в ПЦУ – ИФ), противопоставить часть общин друг другу, снова испытать на прочность наше единство", - отметил глава государства.

Он также сообщил, что в Черкасской области уже 6 приходов УПЦ (МП) перешло в Украинскую православную церковь.

"Они уверено делают свой выбор, несмотря на давление со стороны Московского патриархата", - подчеркнул А.Порошенко.