Глава МИД Украины: У нас по факту нет никаких дипотношений с РФ

Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, а существующие контакты сведены к абсолютному минимуму, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с Российской Федерацией, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, как только мы ее найдем, мы обязательно ее применим", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

