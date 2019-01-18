Украина с ЕС обсуждает санкции, которые могут реально повлиять на Россию - Климкин

Украина и Европейский Союз обсуждает меры, которые могут реально повлиять на Россию. Об этом во время итоговой пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.



"О санкций. Вы слышали, что говорили министры иностранных дел стран Балтии и Польши. Это вопрос, который сейчас обсуждается и в контексте национальных санкций - не только литовских санкций, будут еще несколько стран", - сказал Климкин.



Он добавил также, что эти санкции могут "несколько отличаться" от литовских.



"А с ЕС мы обсуждаем, что может реально повлиять на Россию. И здесь есть два подхода: один - это персональные санкции в отношении тех, кто все это организовал, и кто отдавал команды. Но здесь ЕС прав, говоря, что все военное руководство России, собственно, и так под санкциями. То есть, кого мы будем добавлять, мы сейчас здесь определяем. Или мы будем работать по логике ограничения доступа российских судов, в частности, приписанных к Азовскому и Черноморскому портов", - отметил он.



Министр также заявил, что министры иностранных дел ЕС в феврале и марте будут обсуждать и "некоторые другие идеи".

