Православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение

Одно из главных христианских праздников — Крещение Господне (полное наименование — Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) — отмечают в субботу верующие православной и греко-католической церквей Украины, передает УНН.



В праздник Крещения церковь вспоминает событие, описанное во всех Евангелиях — от Матвея, Луки, Иоанна и Марка, — крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан пророком Иоанном Предтечей. Первоначально праздник носил название Богоявление. Оно возникло в память о чуде, которое, согласно Библии, произошло во время крещения: с неба на Иисуса опустился Святой Дух в виде голубя, и раздался голос, произнесший: “Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение”.



Во всех храмах Крещение совершается Праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Обряд освящения воды возник еще в первые века существования христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.



Сначала праздник Богоявления отмечался 6 января, когда верующие праздновали сразу три события — Рождество Христа, поклонение волхвов младенцу Иисусу и Крещение. Тогда же, по традиции, церковь объявляла дату Пасхи на текущий год. Начиная с IV века, Рождество и Богоявление стали отмечать в разные даты: 25 декабря и 6 января. Со временем в христианских конфессиях сформировалось различное отношение к Богоявлению. Православная церковь связывает его в первую очередь с крещением Христа, а католическая — с евангельскими событиями после Рождества, основным из которых является поклонение волхвов.



Главной традицией, сопровождающей праздник Крещения, является освящение воды в память о том, что Христос своим крещением освятил реку Иордан. Обряд Великого освящения воды происходит дважды — в канун праздника 18 января и 19 января после литургии. По церковным канонам, после чтения молитв и троекратного погружения креста в воду, которую освящают, она наделяется особой силой и становится святой. Одной же из главных и наиболее известных традиций этого праздника — крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

