В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу

Приезд немецких и французских специалистов для оценки ситуации в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства, заявил РИА Новости председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.



Так он прокомментировал сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.



"Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе", — сказал Гемпель.



По его мнению, Керченский пролив могли бы посетить и украинские эксперты, однако нет уверенности в их объективности и непредвзятости.



"Мы уже неоднократно убеждались в том, что президент Украины и его команда не настроены на конструктивный процесс", — добавил Гемпель.



При этом он выразил уверенность, что в ближайшее время в российско-германских отношениях победят прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

О предложении Меркель направить в Керченский пролив наблюдателей из Германии и Франции рассказал накануне глава российского МИД Сергей Лавров.



По его словам, с этой идеей канцлер ФРГ обратилась к Путину во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, на что российский лидер ответил согласием. Однако визит экспертов пока так и не состоялся. Лавров отметил, что Берлин намерен оформить эту "простую поездку" как некий документ, который надо согласовать с Украиной.

Вопрос о судоходстве в Керченском проливе оказался в центре внимания после инцидента, который произошел 25 ноября. Тогда три украинских корабля нарушили российскую границу и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Российские пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ. Всех их арестовали по делу о незаконном пересечении границы.



Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом российский лидер подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите границы.

