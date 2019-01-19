Радикалы будут официальными наблюдателями на выборах президента

Украинская общественная организация "Национальные дружины" будет официальным наблюдателем на выборах президента Украины. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. "Совсем скоро стартуют выборы президента. К сожалению, волеизъявление украинцев всегда сопровождается большим количеством правонарушений.

Поэтому в этом году, с разрешения ЦИК, "Национальные Дружины" становятся официальными наблюдателями во время проведения выборов президента-2019", - говорится в сообщении.



Организация "Национальные дружины" — боевое крыло партии "Национальный корпус", было создано на Украине год назад. Как заявляли в организации, она создана для того, чтобы навести в стране порядок. Однако эксперты сомневаются в этом, поскольку националисты уже не раз открыто конфликтовали с полицией. В частности, в конце 2017 года бойцы "Нацдружин" устроили погром лотерейных киосков в Киеве, а в начале 2018-го фактически силой заставили Черкасский горсовет принять муниципальный бюджет.



Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта.



Согласно результатам социологического исследования Института анализа и прогнозирования, в рейтинге кандидатов на пост президента лидируют экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, украинский шоумен Владимир Зеленский и депутат от "Оппозиционой платформы — За жизнь" Юрий Бойко.

