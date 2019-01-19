Радикалы будут официальными наблюдателями на выборах президента

Радикалы будут официальными наблюдателями на выборах президента

Украинская общественная организация "Национальные дружины" будет официальным наблюдателем на выборах президента Украины. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. "Совсем скоро стартуют выборы президента. К сожалению, волеизъявление украинцев всегда сопровождается большим количеством правонарушений.

Поэтому в этом году, с разрешения ЦИК, "Национальные Дружины" становятся официальными наблюдателями во время проведения выборов президента-2019", - говорится в сообщении.

Организация "Национальные дружины" — боевое крыло партии "Национальный корпус", было создано на Украине год назад. Как заявляли в организации, она создана для того, чтобы навести в стране порядок. Однако эксперты сомневаются в этом, поскольку националисты уже не раз открыто конфликтовали с полицией. В частности, в конце 2017 года бойцы "Нацдружин" устроили погром лотерейных киосков в Киеве, а в начале 2018-го фактически силой заставили Черкасский горсовет принять муниципальный бюджет.

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта.

Согласно результатам социологического исследования Института анализа и прогнозирования, в рейтинге кандидатов на пост президента лидируют экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, украинский шоумен Владимир Зеленский и депутат от "Оппозиционой платформы — За жизнь" Юрий Бойко.