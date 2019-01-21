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- Число официальных безработных на Украине за последний месяц года увеличилось на 40 тысяч человек
Число официальных безработных на Украине за последний месяц года увеличилось на 40 тысяч человек
Количество зарегистрированных безработных и количество вакансий за последний месяц 2018 года увеличилось по сравнению с ноябрем на 40,7 тыс. человек и составило 341,7 тысяч. Об этом сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на Государственную службу занятости.
Уровень зарегистрированной безработицы таким образом возрос до 1,3% с 1,2% по итогам предыдущего месяца.
По данным ведомства, более всего за месяц возросло количество безработных в сельской местности - на 32,7 тыс. (до 158,5 тыс.). В городах число безработных увеличилось на 8 тыс. - до 183,2 тыс. человек.
Средний размер пособия по безработице в декабре возрос на 206 грн и составлял 2876 грн (в ноябре соответственно был 2670).
Количество вакансий в декабре сократилось до 58,4 тыс. с 81,2 тыс. по сравнению с ноябрем.