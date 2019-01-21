Число официальных безработных на Украине за последний месяц года увеличилось на 40 тысяч человек

Количество зарегистрированных безработных и количество вакансий за последний месяц 2018 года увеличилось по сравнению с ноябрем на 40,7 тыс. человек и составило 341,7 тысяч. Об этом сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на Государственную службу занятости.



Уровень зарегистрированной безработицы таким образом возрос до 1,3% с 1,2% по итогам предыдущего месяца.



По данным ведомства, более всего за месяц возросло количество безработных в сельской местности - на 32,7 тыс. (до 158,5 тыс.). В городах число безработных увеличилось на 8 тыс. - до 183,2 тыс. человек.



Средний размер пособия по безработице в декабре возрос на 206 грн и составлял 2876 грн (в ноябре соответственно был 2670).



Количество вакансий в декабре сократилось до 58,4 тыс. с 81,2 тыс. по сравнению с ноябрем.

