Der Spiegel потроллила "Томос-тур" Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко разъезжает по Украине с Томос-туром "по заданию Господа" (вариант перевода - "от имени Господа"), пишет немецкий журнал Der Spiegel. "Украинский президент Порошенко в избирательной гонке. Теперь ему поможет лишь Бог", - гласит заголовок статьи.

По мнению автора, Петр Порошенко имеет мало шансов быть переизбранным на пост президента Украины. Его последний шанс - голоса в церквях страны.



Издание проводит в своем материале две главных мысли: Томос-тур нужен президенту, чтобы получить шанс на победу в мартовских выборах. При этом УПЦ МП продемонстрировала "удивительную сплоченность".



"Томос-тур" — именно так окрестили поездку Порошенко по украинским соборам. Дело в том, что у нынешнего президента Украины едва ли остались шансы на победу в предстоящих выборах и поэтому-то он и "перенес свою избирательную кампанию в церкви страны", считает автор статьи Кристиан Эш.



Отметим, что мем "Томос-тур" ввела в оборот "Страна" - именно мы первыми сообщили, что президент собрался в предвыборное турне с Томосом наперевес.



С собой у Петра Порошенко "подарок бога украинцам на Рождество" — подписанная Вселенским патриархом Варфоломеем грамота, которая закрепляет полную независимость новой Православной церкви Украины от Русской православной церкви Московского патриархата, уточняет журналист Der Spiegel.



"Складывается впечатление, что президент неожиданно превратился в проповедника. У грамоты есть и светская функция. Для Порошенко она последний шанс избежать практически гарантированного поражения. В конце марта в Украине пройдут президентские выборы и только чудо может его спасти. После того как в 2014 году он вступил в должность, избиратели стали беднее. Он не смог положить конец войне на востоке страны и затягивал проведение реформ. Не помогло ему и военное положение, которое он ввел в ноябре", - утверждает автор.



Основанием же новой Православной церкви Украины Петр Порошенко и вовсе "вызвал цепную реакцию", продолжает автор статьи.



"Украинская православная церковь Московского патриархата продемонстрировала поразительную сплоченность. Из около 12 тысяч приходов до сих пор только несколько десятков перешли на другую сторону. Из 53 действующих епископов — один единственный: митрополит Винницкий, друг президента из времен, когда тот еще в качестве бизнесмена создавал свою кондитерскую империю и сам был прихожанином Московского патриархата", — отмечает журналист немецкого издания.



Хоть пока и не понятно, кто возьмет верх в этом споре, но "чем больше вера и политика сливаются воедино, тем напряженнее становится ситуация" в Украине.

