Социалистическая партия выдвинула кандидата в президенты

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива выдвинут кандидатом на пост президента страны, сообщается на официальном сайте политсилы.



В воскресенье прошел съезд Соцпартии, одним из вопросов повестки дня стало принятие решения об участии в президентских выборах и выдвижении своего кандидата. Виктор Слыш, председательствующий на съезде, предложил кандидатуру Кивы. В ходе голосования решение было принято единогласно.



"Это важный шаг для меня лично и для всей нашей партии. Мы возвращаемся в большую политику после 10 лет забытья", – отметил экс-советник министра внутренних дел Украины Кива.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению экспертов, уровень недовольства Порошенко продолжает расти, что ставит под сомнение его выход даже во второй тур голосования.



Выборы пройдут 31 марта.

