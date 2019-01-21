В Давос, по делу, срочно... Никто не едет

Никто не едет в Давос. Ни Путин, ни Трамп. Американская делегация не едет в полном составе из-за шатдауна. Отказались Тереза Мэй и Эммануэль Макрон: она – из-за Брэксита, он – из-за протестов ЖЖ. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также не планирует отправиться на ВЭФ. А китайцы снизили уровень своего представительства до вице-президента Ван Цишаня. Кто же будет в Давосе из первых лиц? Конечно же, наш Петр Алексеевич. Украина – страна небольшая (в смысле политического веса в мире) и не может пропускать такие солидные мероприятия.

Завтра в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум (ВЭФ). Он будет продолжаться до пятницы, 25 января. Организаторы ожидают, что на форум приедет около 3000 участников. Но среди них будет меньше лидеров наций, чем за все прежние годы. Почему?



Как пишут в солидных изданиях, за почти полвека своей работы ВЭФ создал себе репутацию саммита, задающего тренды мировой политики и экономики. Участие в форуме много лет было честью и привилегией для самых влиятельных фигур планеты. О ВЭФ говорили как о “вечеринке”, на которой решаются судьбы планеты. И так оно действительно было.



В 1979 году бессменный руководитель форума Клаус Шваб привез в Давос китайскую делегацию во главе с лидером страны Дэн Сяопином. Европа впервые услышала о коммунистических реформах и планах индустриального прорыва Китая, но... не придала этому значения. А вот американцы насторожились и пригласили Дэн Сяопина в Вашингтон – на историческую встречу с Джимми Картером.



В 1988 году именно в Давосе была подписана греко-турецкая декларация, решившая проблему Кипра и предотвратившая войну между двумя странами. В 1989-м там же состоялась первая встреча на уровне министров Северной и Южной Корей. И обсуждалось объединение Германий между канцлером ФРГ Гельмутом Колем и председателем Совета министров ГДР Хансом Модровым.



В 1992 году именно в Давосе встретились освобожденный из заключения Нельсон Мандела и тогдашний президент ЮАР Фредерик де Клерк. А в 1994-м израильский премьер-министр Шимон Перес пожал руку Ясиру Арафату, после чего стартовал процесс палестино-израильского урегулирования.



Владимир Путин побывал в Давосе в 2009 году в статусе премьер-министра. Десять лет прошло. С тех пор он туда не ездил. Постепенно стали игнорировать Давос и другие лидеры. Ничего личного, никаких обид. Просто появились другие форматы и “клубы” стран по интересам

Украинская делегация конкретных вопросов с конкретными людьми вроде бы решать в этом году не собирается. На прошлогоднем форуме Петр Порошенко вел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. По итогам этих переговоров сообщалось о скором выделении очередного транша в размере $2 млрд.

В целом же Давосский форум постепенно трансформируется из саммита лидеров стран в место встречи самых богатых людей мира. Фишкой этого года решили сделать уникальное по количеству и уровню число приглашенных руководителей корпораций. Из первых лиц в Давосе увидят премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заскочит по дороге из Москвы, где наверняка будет обсуждать с Путиным Курилы...

Но все это осталось в прошлом. Владимир Путин побывал в Давосе в 2009 году в статусе премьер-министра. Десять лет прошло. С тех пор он туда не ездил. Постепенно стали игнорировать Давос и другие лидеры. Ничего личного, никаких обид. Просто появились другие форматы и “клубы” стран по интересам.Но как невозможен оркестр без первой скрипки, так и Давос должен каждый год предъявлять миру фигуру №1. В 2017-м таким персонажем был китайский лидер Си Цзиньпин, который выступил с громким заявлением о том, что, раз США берут курс на протекционизм, именно Китай возглавит глобализацию.Эксперты тут же выдвинули версию, что китайцы, которые скупают все и по всему миру, приехали узнать “почем Шваб может продать ВЭФ”. А, узнав, что форум не продается ни за какие деньги, утратили к нему интерес. И стали привычно штамповать пиратские копии Давоса: форум “Восточный Давос”, саммиты Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, ФКАС.Прошлогодний ВЭФ, вопреки пессимистическим ожиданиям, был самым представительным за последние годы. Его посетили Дональд Трамп, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и молодой канадский премьер Джастин Трюдо. Казалось, форум обрел второе дыхание и снова будет таким же влиятельным, как и раньше.Однако ВЭФ-2019 разрушил эти иллюзии. Лидеры приехали и уехали. Себя показали, на других посмотрели, но ничего исторически важного не сделали и не сказали. Прошлогодний апофеоз политического бомонда выглядел своего рода прощанием с прежним Давосом. В нынешнем году пошел массовый отказ государственных деятелей от поездки в Швейцарию.Оставалась надежда на “второе пришествие” Си Цзиньпина как главной фигуры этого года. Но, когда стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался от планов посетить Давос, лидер Китая также решил не ехать. Вместо себя он отправляет высокопоставленного, но менее известного и авторитетного в мире вице-президента Ван Цишаня – главным образом для урегулирования возникших в последнее время проблем компании Huawei.Из-за того, что “никто не едет”, пришлось даже пустить опальных русских бизнесменов – Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина, которым сначала отказали в участии как находящимся под санкциями, а потом разрешили посещение отдельных мероприятий форума.Надо сказать, что русские не заморачивались с составом делегации. Еще 11 января министр энергетики Александр Новак заявил, что ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. И тем самым поставил точку в интриге “а будет ли Путин?”. Или хотя бы Медведев.Хотя главная задача как раз у Новака, а не Орешкина. Ему надо встретиться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и провести переговоры на тему, которую российский министр озвучить отказался. Но всем и так ясно, что русские и саудиты будут говорить о нефти. О чем же еще?!Они всегда стараются встречаться на международных форумах (Путин с принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом общался в Аргентине на G20), чтобы делить глобальный рынок нефти через договоренности о сокращении добычи, размеры квот и решения ОПЕК. Не случайно российскую делегацию напихали нефтяниками. Из самых известных – акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.Украинская делегация конкретных вопросов с конкретными людьми вроде бы решать в этом году не собирается. На прошлогоднем форуме Петр Порошенко вел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. По итогам этих переговоров сообщалось о скором выделении очередного транша в размере $2 млрд. Однако транш Украина получила только в декабре 2018-го и не $2 млрд. а $1,4 млрд., к тому же по новой кредитной программе.Еще наши представители, прежде всего министр иностранных дел Павел Климкин, по их словам, обсуждали тогда с иностранными деятелями введение миротворческой миссии ООН на Донбасс до конца 2018 года. Миссии нет. И, судя по всему, не будет. О чем теперь говорить в Давосе?Объявлено, что президент собирается говорить об инвестициях. И намерен встретиться с главами ряда компаний, входящих в Национальный инвестиционный совет (это Cargil, General Electric, ArselorMittal, Louis Dreyfus, Socar, Citigroup, Engie, Metro, Unilever, Holtec, DP World, Vitol, Bunge, Posco Daewoo и Huawei).Как пишут в официальных сообщениях, общая капитализация наших “советников” составляет $1 трлн. Повезло им, что они такие богатые. Жаль, что из этих денег нам почти ничего не перепадает.Еще в 2018 году в Давосе украинская делегация и лично Порошенко много говорили о перспективах украинского экспорта в ЕС, злобных российских санкциях и соблазнительных условиях для западных инвестиций в Украину.Подводя итоги прошлогоднего визита, наш лидер отметил, что впервые в Давосе было такое количество запросов на встречи с ведущими международными инвесторами и что это явный сигнал для нашей страны: ждите инвестиций.Но... Сигналов от инвесторов было много, а денег до обидного мало. Более того, несмотря на звучавшие в Швейцарии сетования на российские санкции (которые, к слову, в конце прошлого года усилились) и просьбы к Западу ограничить нас от влияния России, именно РФ по статистике вышла на первое место среди инвесторов в экономику Украины по итогам первого полугодия 2018 года.За несколько месяцев после форума русские вложили $436 млн. из общего объема. РФ обогнала даже традиционного инвестора №1 – Кипр, который вложил всего $219 млн., и Нидерланды (крупнейший на сегодня европейский оффшор) – $207,7 млн. Так втроем они и вели наш инвестиционный корабль к тихой гавани: по итогам 2018 года внешние инвестиции в Украину составили рекордно низкие $1,7 млрд.Почему-то я сомневаюсь, что в 2019-м будет лучше. Выборы президента и парламента, знаете ли, меньше всего располагают к финансовому вливанию. Тем более что западные акулы капитализма – ребята циничные. Они прежде всего хотели бы знать: Порошенко попрощаться приехал или денег попросить? Если денег, то все переговоры – после подытоживания выборов и формирования нового правительства парламентским большинством. А это даже не конец 2019-го, а начало 2020-го.В целом же Давосский форум постепенно трансформируется из саммита лидеров стран в место встречи самых богатых людей мира. Фишкой этого года решили сделать уникальное по количеству и уровню число приглашенных руководителей корпораций. Из первых лиц в Давосе увидят премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заскочит по дороге из Москвы, где наверняка будет обсуждать с Путиным Курилы...Осведомленные источники утверждают, что умный Клаус Шваб поручил своим подчиненным разработку нового формата идеологии и организационной структуры ВЭФ. И в штаб-квартире WEF в пригороде Женевы уже год кипит работа.Но пока какой-то креативной находки не видно. Кроме того, что усилилась аналитическая составляющая ВЭФ: в последнее время он наштамповал несколько объемных исследований. Форум и раньше издавал ежегодный отчет – Доклад о глобальных рисках, который пока остается основным продуктом.Последний “The Global Risks Report 2019” Шваб недавно презентовал в Лондоне. Обозреватели авторитетных западных изданий раскритиковали его на удивление жестко, назвав “кашей из многих ингредиентов, попыткой сказать все и обо всем, хотя и в хорошо структурированном виде”.Помимо традиционных за последние десятилетия рисков (нехватка нефти, еды, чистой воды, изменения климата и т.п.), в докладе перечислены экстравагантные “ужастики” будущего – квантовые компьютеры, манипулирование погодой, эмоционально отзывчивый искусственный интеллект и т.п.Эксперты говорят, что настоящими угрозами являются политические амбиции Китая, новые проблемы в регионе Ближнего Востока (сунниты, шииты, будущее Сирии), противоречия между США и Евросоюзом, нарастание центробежных сил и антиправительственных настроений в Европе. Но ВЭФ уже не в силах на них повлиять. И даже не пытается детально рассматривать их в докладах. Видимо, чтобы не обидеть своих влиятельных гостей...