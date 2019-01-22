#твердозапетра

Как вы все знаете, я твердозапетра. Надо еще было хэштег впереди пришпандорить, но, честно говоря, тупо влом переключать раскладку клавиатуры. На ней к тому же всего два режима: латиница и мова Фарион. Сам не понимаю, почему русский текст прет. Думаю, не обошлось без вмешательства тех самых кремлевских хакеров, которые, по компетентному мнению Горбулина, запланировали невиданное вмешательство в наши абсолютно суверенные выборы Петра Алексеевича.



Понимаю, что большинство из вас не знает, кто такой Горбулин. Это объяснимо, поскольку редкий избиратель Порошенко доживает до такого почтенного возраста. Его уже, значит, со всех постов поперли, а он продолжает заниматься геополитикой, строчит статьи в еженедельник «ЗН» и практически сам приходит за гонораром. Старая закалка. «Красный директорат». Теперь он – стопроцентный патриот нации, поскольку сумел избавиться от всего советского. И не надо говорить, что дедушка в маразме. Он еще нас побалует материалами, разоблачающими хищный оскал Москвы.



Так вот, о Порошенко. Нам, старым «порохоботам», сегодня приходится нелегко. Несмотря на разгар предвыборной кампании, резко упали «надои» с одного поста. Консультировался недавно с коллегами. Тоже все беззаветно преданы идеалам томоса. Многие даже сменили иудаизм и мусульманство на модную ныне версию СЦУ-православия. Так вот, они говорят, что конкуренты платят сегодня гораздо больше. Однако не за деньги же мы стираем в кровь пальцы, пытаясь достучаться до миллионов единомышленников, одурманенных миазмами пропаганды телеканала «1+1» и другими рупорами, транслирующими измышления московской фейк-машины. Или другой машины. Того же комика-гомика Зеленского. Настоящий «петробот» даже без методички знает: как только появляется интервью этой проклятой «шестерки» одного очень беглого олигарха, затаившего лютую ненависть к демократическому режиму, надо все бросить и разъяснять избирателям всю суть происходящего.



Не надо поддаваться на провокации. Только томос, смирение и послушание в самой правильной церкви всех времен и народов. Чувствуешь, что не тянет голосовать за Петра Алексеевича, значит, ты, подонок, поддался мирским соблазнам, московскому искушению. Это Путин пытается отвлечь тебя, урода, от светлых и истинных ценностей, изложенных между строк в томосе



Никто не верил, что светское государство удастся превратить в автокефальную митрополию с центром в Турции. Однако Порошенко верил. И этого оказалось достаточно для создания Святейшей церкви Украины, которая, без сомнения, превратится в Святейшую республику Украина. Так предначертано судьбой нации

Рейтинг так называемого клоуна высосан из пальца. Нам показывали распечатки, где даже называлось имя владельца этого органа. К сожалению, не запомнил. Какая-то обычная автокефальная фамилия. Что-то петушиное. Не надо поддаваться на провокации. Только томос, смирение и послушание в самой правильной церкви всех времен и народов. Чувствуешь, что не тянет голосовать за Петра Алексеевича, значит, ты, подонок, поддался мирским соблазнам, московскому искушению. Это Путин пытается отвлечь тебя, урода, от светлых и истинных ценностей, изложенных между строк в томосе. Если выделить каждую шестую букву в каждом втором абзаце этого дарованного нам небесами документа, можно прочесть имя будущего президента Украины. Позволю себе сохранить интригу. Отмечу лишь, что фамилия начинается на «П», а оканчивается на «орошенко». Остальное пусть будет для вас приятной неожиданностью.И ведь не случайно Петр Алексеевич именно сегодня поехал в братское государство Израиль. Мы с ним скреплены неразрывными узами, семейными и иными связями. Кого только ни возьми, просто сердце поет. Давайте возьмем того же Гройсмана. Вот только называешь фамилию, и все. Повторю: мы одно, абсолютно органичное целое, сражаемся бок о бок с РФ за евре… европейское будущее нации. Да, в прошлом у нас были некоторые шероховатости в межгосударственных отношениях, связанные с недопониманием некоторых культовых для патриотов вещей немецкого происхождения. Однако, благодаря усилиям самого рейтингового кандидата по версии журнала «Форбс», лучшего дипломата и теософа современности, их удалось сгладить. Парубий же не поехал вместе с Петром Алексеевичем на землю, где зародился наш томос? Нет. Обычно он шляется вместе с президентом по подобным местам. А тут его тактично заперли в рабочем кабинете с отдельным санузлом. Нашим братьям очень не понравились неприкрытые симпатии Парубия к методам прямой демократии Адольфа Алоизовича, которого спикер по-панибратски называл «Адиком». Хотя было отдельное разъяснение пресс-службы ВР на тему нашумевшего интервью спикера. Там были четко расставлены акценты: кто именно м...к, почему его неправильно поняли и как следует понимать то, что понять в принципе невозможно.В общем, все порешали, и визит главнокомандующего в дружескую страну-побратим (если так можно сказать) обещает быть «фантастически насыщенным» и «историческим». Именно в такой последовательности.Так написано во внутренних документах нашего «петро-сообщества». Очень жесткие, надо сказать, требования к текстам. Не дай Бог, перепутаешь, не в той последовательности дашь – все. Моментально срезается существенная часть бюджета.От себя позволю обратить внимание на маленький нюанс: визит в Израиль является логическим продолжением томосо-хода Петра Алексеевича. Ведь куда он де-факто направился? Туда, где все начиналось, в том числе и его политическая карьера. Совершенно блестящая и головокружительная. С умопомрачительным концом. С собой лидер государства взял маленькую копию того самого томоса и небольшой его кусочек, ловко оторванный от основного пергамента. У Стены плача главком засунет его в специальную щель, подготовленную командой опытных экспертов. Никто не знает, что там будет написано. Но наверняка нечто очень хорошее и, главное, нужное для нации. И вот вам еще символизм: Петр пройдется по той самой дороге, которой вели сами знаете кого. Не исключено, что зажжется благодатный огонь в неурочный час. А так бывает, когда речь идет о Петре Алексеевиче.Никто не верил, что светское государство удастся превратить в автокефальную митрополию с центром в Турции. Однако Порошенко верил. И этого оказалось достаточно для создания Святейшей церкви Украины, которая, без сомнения, превратится в Святейшую республику Украина. Так предначертано судьбой нации. Вот кто может что-то противопоставить такому символическому исходу? Зеленский? Комик. Тимошенко? С…ка. Гриценко? Задненепроходной. Бойко? Кремлевская колонна. Мог один Рабинович, поскольку, благодаря определенному стечению обстоятельств, у него есть потенциал в свете нашей дружбы с Израилем. Но он не стал искушать судьбу. Только томос, только Порошенко. Иначе страна погрузится в пучину хаоса, где прислужники Кремля быстро восстановят проклятое советское прошлое с дешевым газом и коммуналкой. Такого никто не хочет. Однозначно.