Источник: Бюро ПАСЕ обсудит на сессии ситуацию вокруг Керченского пролива

Бюро ПАСЕ поддержало идею проведения в рамках зимней сессии срочной дискуссии по ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива, сообщили источники в Ассамблее. В понедельник в Страсбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ. Перед работой сессии в ПАСЕ поступило предложение о проведении срочной дискуссии...

... с принятием резолюции по теме "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности".



"Было принято решение о проведении срочных дебатов по ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива", - пояснили РИА Новости собеседники в Ассамблее на заседании уставного органа ПАСЕ - Бюро, - который проходит перед началом работы сессии в закрытом режиме.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.



Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

