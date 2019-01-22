"Радикальная партия" выдвинула Ляшко кандидатом в президенты

"Радикальная партия Украины" на съезде в понедельник выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Олега Ляшко кандидатом на пост президента страны, сообщила пресс-служба партии.



"Моя программа – это преодоление бедности. Где взять деньги? Ключ один – это возобновление экономики", - заявил Ляшко, выступая на съезде.



По словам депутата, его экономическая программа заключается в снижении налогов, модернизации промышленности, изменении денежно-кредитной политики, а также создании на Украине среднего класса.



"План Ляшко - сильная экономика, сильная Украина, сильная армия, справедливая пенсия, честные цены на газ и тарифы", - добавил лидер "Радикальной партии".



Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах.

