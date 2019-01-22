ПАСЕ изменила правила, лишив украинцев мест в комитетах

21 января на зимней сессии бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что, среди прочего, привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России. Об этом сообщает "Европейская правда".

По решению руководящего органа ПАСЕ, в регламентном комитете и комитете по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. До сих пор в упомянутых комитетах не было такого ограничения; их состав формировался по предложениям политических групп.



Благодаря этому в регламентном комитете было 4 украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имел особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян к ассамблеи.



Как рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев, в итоге дискуссии бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете. "Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - пояснил он. Также пострадали украинские представители в комитете по вопросам выборов судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины).



Стоит отметить, что из-за новых правил потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Однако по итогам закрытой дискуссии в Бюро, в которой принимал участие Владимир Арьев, он уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете. "Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию Украины по изменению регламента в угоду РФ", - заявил он.



Напомним, во вторник, 22 января, украинская делегация в ПАСЕ проведет слушания, где поднимут проблему, посвященную "противоправным действиям российской оккупационной власти в Крыму". Речь пойдет об "обнародовании фактов депортации, насильственного перемещения украинских граждан в Крыму и колонизации полуострова со стороны России".

