Мэй заявила, что не изменит Белфастское соглашение для решения проблемы ирландской границы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия. Об этом она заявила, представляя в понедельник в Палате общин британского парламента альтернативный план по выходу страны из состава Евросоюза.



"Я хочу сказать с совершенной ясностью в свете публикаций в СМИ, распространенных сегодня утром - это правительство не будет менять Белфастское соглашение, я никогда не намеревалась сделать это", - сказала она, комментируя последние публикации в британских СМИ на эту тему. Газета The Daily Telegraph написала в ночь на понедельник о том, что идея правительства якобы заключается в том, чтобы прописать в соглашении, которое положило конец 30-летнему кровавому конфликту между католиками-республиканцами и протестантами-лоялистами, что Лондон привержен недопущению появления границы между Северной Ирландией и Ирландией.



При этом Мэй сказала, что выступает против идеи проведения повторного референдума о членстве страны в ЕС. "Это создало бы сложный прецедент, который будет иметь серьезные последствия для того, как мы проводим референдумы в этой стране", - сказала британский премьер, добавив, что такой шаг "подорвет веру в британскую демократию" и усилит позиции тех, кто хочет разрушить единство Великобритании.



Необходимость в публикации плана Б возникла после того, как 15 января депутаты решительно отвергли согласованный между Лондоном и Брюсселем проект сделки по Brexit.



Многие члены Палаты общин, в первую очередь евроскептики из правящей консервативной партии, недовольные сделкой Терезы Мэй с ЕС, опасаются, что Лондон станет заложником Брюсселя, который сможет бесконечно продлевать "бэкстоп", оттягивая тем самым окончательный выход Великобритании из Евросоюза. Союзники тори из Демократической юнионистской партии, в свою очередь, недовольны тем, что упомянутый режим, при котором Ольстер будет теснее связан с ЕС, чем остальные части Великобритании, подорвет территориальную целостность страны. Предлагаемый Мэй вариант, согласно которому "бэкстоп" временно позволит не только Северной Ирландии, но и всему Соединенному Королевству временно оставаться в таможенном союзе ЕС, называют неприемлемым и часть ее однопартийцев, и лейбористская оппозиция, и сам Евросоюз.



Мэй в понедельник представила свой план Б в виде парламентского предложения, открытого для внесения в него поправок. Обсуждение этого документа должно продлиться до 29 января, когда альтернативный план Мэй будет вынесен на голосование. Сам Brexit запланирован на 29 марта.



