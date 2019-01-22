ЕК предложила "Газпрому" и "Нафтогазу" помощь юристов для решения споров

Еврокомиссия готова предоставить юридическую помощь "Газпрому" и "Нафтогазу" по урегулированию судебных споров, чтобы не затягивать подписание нового контракта на транзит газа после 2019 года, сообщил журналистам вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.



"Мы готовы предложить сторонам юридическую помощь, юридическую экспертизу, чтобы быть уверенными, что мы не задерживаем процесс подписания контракта из-за сложностей в разрешении арбитражных споров", - сказал Шефчович по итогам трехсторонней встречи между Россией, Украиной и ЕК по транзиту газа.

