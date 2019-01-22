Александра Ефремова оставили под стражей ещё на два месяца

21 января Александру Ефремову продлили меру пресечения в виде заключения под стражей ещё на два месяца. "Дальше мы будем заниматься рассмотрением дела по сути, а также попытаемся освободить Александра Сергеевича с под стражи используя исключительно КПК. Уже сейчас, путём изучения документов, которые суд не успел спрятать,...

...мы узнали, что состав суда был определён незаконно и мы сможем доказать, что работа автоматической системы распределения судей была подвержена манипуляции.



Нам достоверно известно, что система определила судей, рассматривающих дело на данный момент, около 7.30 утра, и это при том, что график работы с суда с 8.00 до 17.00. Возможно, у системы свой график, но это маловероятно", - рассказал "Стране" адвокат Евгений Солодко.

