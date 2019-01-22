Луценко: на руках у народа 5 миллионов нелегальных стволов
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привел шокирующие данные о том, сколько на руках у населения сейчас находится нелегального оружия. По словам Луценко речь может идти о 5 миллионах нелегальных стволов.
Такое заявление генпрокурор сделал в эфире ток-шоу "В гостях у Дмитрия Гордона".
"Я не шучу, в стране сейчас от 3 до 5 миллионов нелегальных стволов", - заверил Луценко.
Генпрокурор также посетовал, что такое количество оружия изъять просто невозможно. По мнению главы ГПУ, это оружие следует легализовать, исключая из списка легальных вооружений гранатометы, мины и взрывчатку.
"С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия, с обязательной гильзотекой, с психиатрической, нарко- и алкоэкспертизой", - сказал Луценко.
Источник: Strana.ua
12:55