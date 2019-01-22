Двое из трех раненных в Керченском проливе украинских моряков выздоровели

Двое раненных во время задержания судов ВМСУ в Керченском проливе украинских моряков Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, находящиеся в больнице СИЗО "Матросская тишина", поправились, заканчивают реабилитацию и могут быть отправлены в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.



"Двое моряков - Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, в настоящий момент заканчивают реабилитационный процесс, могут быть выписаны и отправлены в "Лефортово", - сказала Татьяна Потяева и уточнила, что третий раненый - Василий Сорока - почти выздоровел, он продолжает лечение.



По словам Потяевой, во вторник она посетила всех троих раненых моряков и узнала о состоянии их здоровья.



"У Артеменко, который был ранен в руку, - полное восстановление, он получает последние процедуры по реабилитации. В принципе, он здоров, его ничего не тревожит, у него ничего не болит", - рассказала омбудсмен.



Она отметила, что второй моряк - Андрей Эйдер, который был с тяжелыми ранениями в обе ноги и не мог передвигаться, сейчас также чувствует себя хорошо.



"С него сняты все шины, убраны костыли, он ходит самостоятельно, делает зарядку. Раны затянулись, вся двигательная активность восстановлена. Никаких жалоб на состояние здоровья нет", - пояснила омбудсмен.



У третьего моряка - Василия Сороки, у которого было тяжелое ранение в руку, рана затянулась, гипс снят, однако рука остается припухшей, уточнила она.



"Ему купили эспандер, он занимается и получает все необходимое под контролем врача. Ему делают ванночки и перевязки. Где-то на 80% он выздоровел, еще 20% должна быть реабилитация по ЛФК", - сказала Татьяна Потяева.



По ее информации, все трое хорошо взаимодействуют с сокамерниками и сотрудниками ФСИН, на все просьбы происходит самая быстрая реакция.



Также омбудсмен рассказала, что на данный момент, у всех троих моряков открыты лицевые счета, они имеют возможность делать заказы в интернет-магазине СИЗО.



"Артеменко пожаловался, что несколько дней назад сделал заказ, но пока его не получил. Сегодня его посылка прибыла в полном объеме. Также он высказал пожелание, чтобы в его камере был телевизор, чтобы смотреть новости. Руководитель ФСИН по Москве Сергей Мороз рассказал, что принимает его просьбу и рассмотрит, к вечеру он получит ответ на свое обращение", - сообщила Потяева.



Она также добавила, что все моряки получили письма и поздравительные открытки от родственников к Новому году, которые она лично передала в "Лефортово" и в "Матросскую тишину".



Напомним, три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября за нарушение границы РФ.

