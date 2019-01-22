ЕК не увидела ничего нового в представленном Мэй "плане Б" по Brexit

Еврокомиссия (ЕК) не увидела ничего нового в альтернативном плане Brexit, представленном в понедельник премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Нам нечего сказать из Брюсселя, потому что мы не видим ничего нового из Лондона", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов представленный Мэй "план Б".



По словам Схинас, Еврокомиссия продолжает внимательно следить за дебатами в парламенте Великобритании. "У меня есть ужасное чувство дежавю по этой теме. Нам нечего сказать больше, мы исчерпали все аргументы, все заявления, комментарии. Соглашение согласовано, оно лежит на столе, возобновления переговоров быть не может. Поэтому мы ждем, когда Великобритания скажет, чего она хочет, чего она по- настоящему хочет", - добавил Схинас.



Напомним, что Мэй представила в понедельник в парламенте альтернативный план по Brexit. Впрочем, "планом Б", как его уже успели окрестить СМИ, этот документ назвать очень сложно - в нем не описываются конкретные шаги, способные вывести переговоры с ЕС из тупика, в котором они пребывают всего за 68 дней до даты выхода из Евросоюза.



По сути, этот документ, который сначала был зачитан премьером, а потом и официально внесен ею в Палату общин, стал для депутатов "книгой и жалоб предложений". Мэй заявила, что правительство изменило свою позицию и теперь будет активнее прислушиваться к народным избранникам. Именно поэтому Мэй и прибегла в понедельник к довольно редкому законодательному механизму - парламентскому предложению, открытому для внесения различных идей.



Премьер-министр при этом ясно дала понять, что, какие бы предложения ни были сформулированы представителями широкого спектра британских политиков, она не готова соглашаться на второй референдум о выходе из ЕС, откладывать дату выхода из состава сообщества или вносить какие-либо изменения в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия.



Теперь у депутатов будет время до 29 января обсудить документ Мэй, после чего он сразу же будет вынесен на голосование. Простым этот процесс для премьер-министра не будет - и оппозиционные политики, и некоторые депутаты от правящей Консервативной партии уже успели дать главе правительства рекомендации, которые идут вразрез с представленным документом.



"Учитывая результаты голосования на прошлой неделе, очевидно, что подход правительства должен измениться, и он изменился", - сказала Мэй. 15 января депутаты решительно отвергли согласованный между Лондоном и Брюсселем 585-страничный проект сделки по Brexit, в результате чего и возникла необходимость того, чтобы Мэй представила "план Б".



"Я хочу дать гарантии Палате общин, что мы попытается услышать как можно более широкий круг мнений вне правительства. В том числе парламент должен иметь возможность сказать свое слово и в полной мере принимать участие в этих решениях", - подчеркнула Мэй, заверив, что кабмин будет формировать свою переговорную линию с учетом позиции парламента.



"Правительство запросит мнение у Палаты общин по поводу своего переговорного мандата для того, чтобы у членов Палаты общин была возможность высказать свою точку зрения", - отметила премьер, сказав, что подобной подход "усилит правительственную переговорную позицию".



Основной причиной, по которой Палата общин с огромной разницей в 230 голосов не поддержала на прошлой неделе сделку по Brexit, стало серьезное недовольство депутатов механизмом североирландского "бэкстопа". Он подразумевает, что Ольстер будет автоматически оставаться членом таможенного союза и единого рынка ЕС, если стороны не смогут договориться по вопросу прозрачности границы на острове Ирландия. Она проходит между выходящей из ЕС вместе с Великобританией Северной Ирландией и остающейся членом европейского сообщества Республикой Ирландия.



Многие члены Палаты общин, в том числе оппозиционные лейбористы и евроскептики из правящей Консервативной партии, опасаются, что Лондон станет заложником Брюсселя, который сможет бесконечно продлевать "бэкстоп", оттягивая тем самым окончательный выход Великобритании из Евросоюза.



Мэй признала в понедельник остроту этой проблемы, но не пояснила, что именно сделает для поиска компромисса между позицией большинства британских депутатов и брюссельскими чиновниками. Первые не намерены принимать соглашение в нынешнем виде, вторые - менять в нем хоть что-то.



Мэй при этом рассказала, чего она делать не будет - переписывать Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец 30-летнему кровавому конфликту между католиками-республиканцами и протестантами-лоялистами. "Я хочу сказать с совершенной ясностью в свете публикаций в СМИ, распространенных сегодня утром, что это правительство не будет менять Белфастское соглашение, я никогда не намеревалась делать это", - сказала она, комментируя последние публикации в британских СМИ на эту тему.



Мэй также отметила, что выступает против идеи проведения повторного референдума о членстве страны в Евросоюзе и против идеи отсрочить дату выхода страны из ЕС.



Наверное, единственным конкретным моментом всей сегодняшней речи стало обещание премьер-министра отменить сбор в размере £65 (около €74), который должны были заплатить граждане стран ЕС, желающие сохранить за собой право проживать на территории Великобритании после Brexit. "[Правительство] упразднит регистрационный сбор, чтобы финансовых барьеров для желающих оставаться в стране граждан ЕС не было", - сказала Мэй.



С 21 января 2019 года МВД Великобритании в пилотном режиме начало осуществление официальной процедуры регистрации всех граждан ЕС, которые хотели бы продолжать жить и работать в Соединенном Королевстве без виз после Brexit. Получить путем оплаты £65 статус лица, "постоянно проживающего в Соединенном Королевстве", могут граждане стран ЕС, живущие на территории Великобритании не менее пяти лет. Лица, прожившие меньше этого срока, могут получить "предварительный статус". Тем, кто не зарегистрируется до 30 июня 2021 года, будет грозить депортация.



По словам Мэй, она прислушалась к мнениям недовольных трудовых мигрантов из ЕС, и с 30 марта, когда закончится обкатка процедуры регистрации, а Великобритания официально покинет ЕС, сбор больше взиматься не будет. Тем же, кто зарегистрируется до 30 марта, вернут потраченные деньги.



Действия Терезы Мэй, ведущей переговоры с политиками в континентальной Европе и с лидерами различных партий страны по поиску путей выхода из политического тупика, были подвергнуты критике со стороны оппозиции и оппонентов в ее собственной партии. Так, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, назвал "пиар-профанацией" проводимые премьером межпартийные переговоры, от участия в которых он отказался. Корбин также призвал Мэй прояснить, каких именно уступок она намерена добиться от Брюсселя по вопросу о "бэкстопе", который стал главным камнем преткновения на пути к одобрению британскими парламентариями сделки по Brexit. "Премьер-министр должна изменить свои красные линии (границы допустимого - прим. ТАСС), потому что ее нынешнее соглашение невыполнимо", - заметил Корбин.



Выступление Терезы Мэй в понедельник в Палате общин состоялось как раз после межпартийных переговоров. Премьер назвала конструктивным подход правительства к этим дискуссиям, но при этом выразила сожаление по поводу решения Корбина бойкотировать данные консультации.



Рекомендации о том, как действовать дальше на пути реализации Brexit, Мэй получила и от одного из лидеров сторонников выхода из ЕС по жесткому сценарию, экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Он заявил, что главе правительства надлежит теперь настаивать на полном устранении "бэкстопа" Северной Ирландии или добиваться юридически обязывающих изменений в тексте соглашения с властями ЕС, которые позволили бы Великобритании выходить из режима поддержки Ольстера по собственному усмотрению.



Парламентское предложение премьера предусматривает возможность внесения парламентариями поправок в "план Б" по Brexit, и ряд из них уже подготовлен. Одна из групп проевропейски настроенных депутатов нижней палаты, возглавляемая сторонником проведения нового референдума о выходе из ЕС, бывшим генпрокурором Англии и Уэльса Домиником Гривом, стремится к тому, чтобы у депутатов нижней палаты была возможность проводить голосование по вопросу о разных путях приостановки действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС. Эта поправка также предусматривает возможность блокирования парламентариями выхода страны из ЕС без соглашения об условиях "развода" с Брюсселем.



Другая группа во главе с депутатом Лейбористской партии Иветт Купер и бывшим членом кабинета министров тори Ником Боулзом собирается поставить на голосование вопрос о том, чтобы у парламента была бы возможность продлевать действие уже упомянутой статьи 50, а значит - отодвигать сроки выхода страны из ЕС за пределы установленной даты - 29 марта. Эта группа также выступает за продолжение переговоров с властями ЕС по совершенствованию сделки об условиях Brexit, если к концу февраля соглашение между Лондоном и Брюсселем так и не получит одобрения Палаты общин.



Автором еще одной поправки стал депутат нижней палаты парламента Фрэнк Филд, который предложил наделить Великобританию "суверенным правом выходить из "бэкстопа". Его предложение также содержит пункт о предоставлении правительству права на заключение с Евросоюзом всеобъемлющего соглашения о свободной торговле.





