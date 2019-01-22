В ПАСЕ заявили, что решение по национальному составу комитетов касается не только Украины

Инициатива по выравниванию национального состава ряда комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) затронет сразу несколько государств, итоговое решение будет принято в пятницу. Об этом заявила во вторник глава секретариата регламентного комитета ПАСЕ Валери Кламер.



"Сейчас в [регламентном] комитете вакантны 11 из 38 мест. И дело не в украинцах: в нашем комитете избыточное представительство было у немецкой и украинской делегаций, а в комитете по выбору судей ЕСПЧ (22 места - прим. ТАСС) это французская, румынская и британская делегации", - отметила она. Кламер не пояснила причины инициативы, однако подчеркнула, что комитеты сами по себе довольно маленькие, в них в принципе не могут быть представлены все нации.



"Существуют комитеты, участников которых предлагают Бюро ПАСЕ не национальные делегации, а политические группы, оно утверждает эти кандидатуры и списки комиссии, - пояснила Кламер. - Была дискуссия о том, что четверо кандидатов от Украины предложены четырьмя разными политическими группами. Поскольку согласия между группами [по поводу итогового списка кандидатов] не было достигнуто, было решено приостановить номинацию некоторых членов регламентного комитета на время сессии, то есть до пятницы. Бюро [приняло решение в понедельник] и соберется в пятницу утром, чтобы продолжить эту дискуссию и определиться с итоговым составом регламентного комитета".



Кламер подчеркнула, что это временное решение: "Не было решения об исключении всех украинских делегатов". Более того, по ее словам, не обязательно, что представителей отдельных стран должно быть не больше двух. "Формальное решение еще не принято", пока нет оснований быть абсолютно уверенным, что предложение примут в нынешнем виде, добавила глава секретариата. Она уточнила, что сейчас ограничения представительства по национальному признаку применяются только в мониторинговом комитете.



Представитель группы социалистов в ПАСЕ голландский парламентарий Тини Кокс подтвердил, что окончательное утверждение правил формирования комитетов произойдет в конце недели, и призвал не освещать данный вопрос в контексте конфронтации между Украиной и Россией. "Приведение данного вопроса, как и множества других, в качестве части противостояния между Украиной и Россией не служит серьезным целям", - констатировал он.



В понедельник Бюро Ассамблеи приняло к рассмотрению инициативу об изменении правил формирования комитетов, в соответствии с которым в каждом комитете одну страну могут представлять не более двух человек. В результате принятого решения о том, что в каждом комитете одну страну должны представлять не более двух человек, в Бюро ПАСЕ решили обнулить все делегации, число которых превышает эту норму, и предложили выдвинуть по паре новых кандидатов.



В украинской делегации посчитали, что данное решение направлено исключительно против нее. Это вызвало возмущение главы делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, который заявил, что теперь у Украины "ноль мест в регламентном комитете", и назвал это "мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ".



Ранее в регламентном комитете работали четыре гражданина Украины - Владимир Арьев (глава украинской делегации в ПАСЕ), Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль. Указанный комитет отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.



Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годы не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов.



15 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия вернется к работе в составе ПАСЕ только после устранения санкционных статей из ее регламента, а комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять российскую делегацию для работы в ассамблее.

