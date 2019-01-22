Иерусалимский патриарх отказал Порошенко, но встретился с делегацией УПЦ

22 января 2019 года верующие Украинской Православной Церкви во время паломничества в Святой град Иерусалим посетили Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины.



Делегацию возглавил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.



По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священнослужители и верующие епархии совершили паломничество на Святую Землю, где поклонился древним святыням Палестины и Иерусалима.



Одним из знаменательных событий паломнической поездки было посещение Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины, сообщают в епархии.



В своем назидательном слове для паломников из Украины Святейший Патриарх Феофил III отметил, что особенно молится о мире в Украине и передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви.



В память о визите паломников из Украины Патриарх Феофил передал памятные подарки для украинской делегации.



Напомним, что вчера по сообщению ТСН запланированная в Израиле встреча патриарха Иерусалима Феофила с президентом Украины Петром Порошенко не состоялась. Гостей встретил фактический заместитель предстоятеля – генеральный секретарь Иерусалимского патриархата архиепископ Аристарх. СМИ также сообщило, что предстоятеля Иерусалимского патриархата госпитализировали накануне.

