Киевляне смогли через суд снизить тарифы на обслуживание домов и придомовой территории

Апелляционный админсуд Киева оставил в силе решение суда Киева об отмене распоряжения КГГА о повышении тарифов на содержание домов и придомовых территорий от 6 июня 2017 года № 668, пишет Лига.



Об этом сказано в тексте апелляционного суда от 20 декабря. До этого Окружной админсуд Киева отменил распоряжение № 668, поскольку КГГА утвердила тарифы и структуру тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставляются коммунальными предприятиями, без проверки их экономической обоснованности.



Кроме того, отсутствует определенная Порядком формирования тарифов документация. То есть, тарифы были повышены без соблюдения требований статей 30, 31 Закона "О жилищно-коммунальных услугах".



Также суд отметил, что наличие разницы в тарифах между лицами, которые оплачивают услуги до 20 числа месяца, и после него, нарушает принцип равноправия, возложенного в основу Всеобщей декларации прав человека, и не отвечает принципу запрета дискриминации, определенному Конвенцией по правам человека и основополагающим свободам.



Оставляя в силе решение первой инстанции апелляционный суд отметил, что распределение цен и тарифов в зависимости от срока их оплаты потребителями (до 20 числа или после него) не предусмотрено действующим законодательством Украины и нарушает принцип равноправия.



Коллегия считает справедливыми замечания истца (ВГО "Союз владельцев жилья Украины") о том, что ответчиком фактически был приведен и утвержден лишь перечень и стоимость всех услуг и их общая стоимость в расчете на 1 кв. метр, который не является структурой тарифа, поскольку не содержит отображения составляющих расходов, включаемых в нее, чем, вопреки п.3 Порядка, не обеспечена прозрачность определения размера тарифа и не приведена его структура.



Во время рассмотрения дела ответчиком не предоставлено градостроительной и землеустроительной документации на ни один из домов, для которых утвержден тариф обжалованным распоряжением, а предоставленные технические паспорта на некоторые из домов, изготовленные во времена Советского Союза, не отвечают фактической площади домов, при этом акты относительно таких обмеров в материалах дела отсутствуют.



"Учитывая указанное, коллегия судей считает верным заключение суда первой инстанции о том, что обжалованным распоряжением ответчика утверждены тарифы, рассчитанные управляющими компаниями, в значительном количестве случаев на основании неподтвержденной допустимыми доказательствами площади таких домов, поскольку во время апелляционного рассмотрения дела ответчиком данное заключение суда первой инстанции не опровергнуто", - отмечено в постановлении.



Поскольку постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с даты его принятия, незаконным является взыскание платы за придомовую территорию, определенной распоряжением КГГА № 668. Соответственно, отменен и пункт относительно утраты силы распоряжением 2015 года № 442 о низших тарифах.

