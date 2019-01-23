Порошенко подписал закон о разминировании в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О противоминной деятельности", регламентирующий порядок выполнения работ по разминированию в Донбассе, сообщается на сайте Верховной рады во вторник.

Рада приняла этот закон 6 декабря 2018 года. Он вступит в силу на следующий день после опубликования.



"Возвращен с подписью от президента", - сообщается на сайте.

Согласно пояснительной записке к документу, одной из главных угроз в Донбассе являются мины, неразорвавшиеся снаряды и остатки взрывных устройств. "При этом из-за неурегулированности вопросов противоминной деятельности на законодательном уровне на Украине осуществляется несистемное разминирование местности, преимущественно вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.



Документом определяются требования к специалистам в этой сфере и их обязанности, источники финансирования, перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности, порядок помощи пострадавшим.



В противоминную деятельность включены обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов, маркировка и составления карт "загрязненных" районов, их очистка с помощью разминирования.



Принятие закона даст возможность "определить правовые и организационные основы осуществления противоминной деятельности на Украине и особенности государственного регулирования в соответствующей сфере, а также привести законодательство Украины в соответствие с международными нормами и стандартами в области противоминной деятельности", говорится в пояснительной записке.

