Суд назвал дату оглашения приговора Януковичу

Оболонский районный суд Киева в четверг, 24 января, в 9:00 начнет оглашение приговора в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба суда.



«24 января 2019 в 09:00 часов в помещении суда по адресу: Киев, ул. Маршала Тимошенко, 2-Е в зале судебных заседаний № 15 состоится провозглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины», - сообщил суд.