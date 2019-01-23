В Запорожье задержали 19-летнего педофила

В Запорожье милиция задержала девятнадцатилетнего педофила, который развращал малолетних детей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Очередной 19-летний подонок задержан полицией по горячим следам за половые преступления против детей в Запорожье. Вчера в кабине лифта приставил нож мальчику, 14 лет, снял ему брюки и трогал за половые органы", - написал Аброськин.



В течение 2018 году до полиции обращались родители 8-, 12-, 16-летних детей с заявлениями о совершении против их детей аналогичных преступлений в Запорожье.



Председатель Нацполиции добавил, что задержанный будет проверен на причастность к совершению указанных преступлений в связи с похожими признаками внешности.

