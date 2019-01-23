Ум мэра или деградация: от Беринды до Барки

Это случилось в Киеве уже после того, как терпеливые и покорные укры и арии, превращенные из банальных украинцев в древних шумеров, привыкли к фамилиям, одинаково напоминающим «идитынахер». Тогда как раз началось непонятное оздоровление украинского национального правительства вкраплениями всевозможных экзотов из других стран, где они (экзоты) совершили чудеса продуктивного реформирования всего, что попадалось в их цепкие руки. Эка Згуладзе, Хатия Деканоидзе, Айварас Абромавичус – звучало как модерновая мелодия бандуры, которой неожиданно и резко бьют по голове мелодиста.



Неподготовленного, традиционного и воспитанного на Петре Ильиче Чайковском и его нежнейших мелодиях из «Времен года». А тут раз – и на тебе какофония, достойная решительной нации, бесподобно победившей все, включая банальный и скучный здравый смысл лоха, не искушенного политическими изысками.



Все эти люди прибыли в Украину не именами удивлять, а реформировать все, что досталось стране победившего майдана от «кровавой панды» Януковича. Но больше всех потрясал, конечно, бывший заместитель министра юстиции Грузии Джамбул Ебаноидзе. Он должен был занять руководящий пост в Государственной регистрационной службе Украины. Для пущего очеловечивания его еще называли Джаба, но фамилию не трогали. Оно и понятно: не каждый раз тебя Ебаноидзе имеет, когда ты в Украине приходишь регистрироваться.



С тех пор, как говорится, иных уж нет, а те далече. С реформами круто не задалось, но Ебаноидзе Джабу, похоже, в Украине запомнили навсегда. Особенно в Киеве, где, уверен в этом на все 100%, местный мэр Виталик Кличко несколько месяцев тренировался, чтобы произнести фамилию высокого чиновника без заминки, но так и не осилил задачу. И, видимо, решил продолжить тренировки на чем-то похожем. И декоммунизацию, не очень понимая, скорее всего, смысл и этого слова, начал с активного перелицевания киевских улиц, площадей, проспектов и бульваров.



И я, конечно, не буду сейчас повторять избитую информацию о переименовании одного из киевских проспектов – Московского – в проспект Стефана Бандеры. Неонацистов, неофашистов в Киеве, как и во всей Украине, ясное дело, нет. Но раз сам гарант нации как-то прощеголял в камуфляже с лейбой «Циничный Бандера», то Кличко готов, наверное, на всю грудь вытатуировать светлый лик героя. Бандеры, а не гаранта. Хотя и второе предположение имеет право на жизнь. Особенно после томоса...



Но не суть. Мы – о Ебаноидзе, Абромавичусе и обо всем, что очень трудно ложится на язык не только Кличко, а, похоже, и большинству лингвистически и лексически девиантного, но зато расово правильного депутатского корпуса Киевсовета. Недавно они потрафили, ой, как потрафили своему мэру при переименовании улиц. Буквально зарядили, как вилкой в жо… извините, не в бровь, а в глаз попали, расширяя интеллектуальные горизонты не только Кличко, но и остальных патриотов, которые как-то расслабились и стали отходить от всяких последствий насильственного Ебаноидзе.



Короче, одним из последних на Печерске, не так далеко от обиталища самого гаранта, который несколько миллионов раз «остаточно попрощався» с треклятым прошлым, обнаружился переулок Михаила Реута. Скрытный оказался ворог, его через свое бдительное сито даже Вова «Альцгеймер» Вятрович как-то пропустил. И, похоже, только «Википедия» спасла ситуацию, в последний момент сообщив, что Реут был не просто киевским рабочим-большевиком, портным, боровшимся как с немцами, так и с патриотами Симона Петлюры, но и потом работал директором сначала Киевского городского, а после – Киевского областного коммунального банка.



Реута этого самого в 1937 году успешно расстреляли сами большевики, но от декоммунизации это его не освободило. Вятрович, узнав о нем, всполошился, как заполошная голодная курица при виде бравого петушка, и немедленно исправил недочет. Переулок Реута был переименован в переулок – бинго!!! – Памво (Памвы) Беринды. Кличко чуть капой (не путать с кипой), которую он по привычке носит на зубах на всякий случай еще с ринга, не подавился, узнав о новации. Памво да еще и Беринда! Почти «идитынахер» в чистом виде. И как патриотично!



Памво (Памва) этот, в миру обыкновенный Павел (по-патриотичному Павло), был, оказывается, еще тем козаком и патриотом. Во-первых, родился в Галичине, что автоматически в новейших условиях делает его практически коренным киевлянином, ибо новой совершенно не неонацистской власти нужно как-то разбавлять расово правильным жлобьем и рагулями ненадежный киевский электорат. Она и разбавляет. Даже чисто визуально портрет «среднего киевлянина» за две революции – оранжевую в 2004-м и гидности в 2014-м – изменился заметно. Как говорится, село и люди в условиях урбанизации, которая пошла коту под хвост. А говор! А запахи даже зимой! Не знаю, как там Россия, а Украина с этим контингентом точно встала с колен, на которых стояла перед империей.



Во-вторых, Памва этот умер в Киеве в 1632 году, куда перебрался из Львова и городка Стрятин в нынешней Ивано-Франковской области. Там он начал заниматься издательским делом, редким по тем временам ремеслом, и был приглашен в Киево-Печерскую лавру. Там он наладил работу типографии, которую и возглавлял до своей смерти. Сеял, так сказать, разумное, доброе, вечное. Но был похоронен в Лавре и благополучно забыт. Могилу не нашли, но улицей воскресили, порадовав Кличко и обескуражив жителей переименованного переулка. Но эти переживут. Кого интересует их мнение, если новые имена должны возбуждать патриотизм, и за это и стоял майдан.



Точно такая же назидательно-воспитательная судьба ждала и прочие улицы. Например, Новороссийскую в Днепровском районе, которая стала Опришковской, в честь опришков, гуцульских повстанцев, лишь бы подальше от России и пугающей Новороссии. Или улицу Александра Горовица в Соломенском районе, ставшую улицей Василия Барки. Тут тоже очень показательное переименование. В стиле высокоинтеллектуальных патриотов – мэра-боксера и псевдоученого мракобеса. Потому что очень трудно понять, чем помешал становлению постмайданной Украины музыкант Александр Горовиц, представитель известной киевской музыкальной династии, педагог, пианист, ученик великого Александра Скрябина и дядя Владимира Горовица, одного из самых выдающихся пианистов в мировой истории музыки. Разве что тем, что его «сменщик» в топонимике Василий Барка был американским писателем украинского происхождения и написал один из первых романов о голоде 1932-1933 годов в Украине «Желтый князь». А может, тем, что был этот Барка типичным невозвращенцем, который, будучи угнанным в Германию остарбайтером, после разгрома гитлеровцев «выбрал свободу» и Европу. И немедленно «евроинтегрировался» из Франции в США – нынешний главный партнер и внешний куратор современной Украины.



Там, в «партнере», Барка нередко бедствовал, голодал, брался за любую работу, был кочегаром, мойщиком окон, но на радиостанции «Свобода» преданно новым хозяевам рассказывал, «як бидуйе ридный нарид». Это теперь востребовано в контексте декоммунизации имени Альцгеймера. Но у Вятровича наверняка раскопали, что уже публикация первой книги стихов Барки в 1930 году в СССР вызвала идеологическую критику и обвинения в «украинском буржуазном национализме» и «религиозных пережитках». Это и сделало автора «Желтого князя» родным и востребованным. Вечное нытье, конечно, закрепляет крайне негативный и всем уже надоевший имидж Украины как вселенского терпилы. Но раз антикоммунист и националист, значит, свой. Хотя справедливости ради следует сказать, что, несмотря даже на Вятровича, «Желтый князь» – роман неплохой, чувствуется, выстраданный...



А в остальном – полный Ебаноидзе, да простят меня обычные грузины, которых не направляют учить Украину реформам. Но так мы и живем. Переформатирование сознания и памяти, поощрение беспамятства, тупое мифотворчество, превращающее украинцев в укров, ариев и даже древних шумеров, спекуляции и подмены, отказ от прежней истории в угоду новым расово правильным выдумкам, неблагодарность тем, кто создал, построил и защитил Украину, отказ от исторических, культурных и духовных корней прошлого – вот те «благие намерения», которыми устлана современная дорога страны в ад. К дну днища, из которого «всплытие» даже, увы, не предвидится. Потому что раз Украина, похоже, не нужна нынешним ее «кэрманычам», то и никому в мире она не понадобится. Зато мэр Кличко научится правильно произносить непонятные слова и поймет, что такое «идитынахер» скороговоркой и по сути...



...Повезло почему-то лишь казахам: улица Алма-Атинская в Днепровском районе теперь будет называться улица Алматинская, без тире. А улица Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будут называться Костанайской и Костанайским. Потому что «совковый» КУстанай стал по-казахски расово правильным КОстанаем. Националисты, как кулик кулика, кажется, видят издалека...



P.S. Ну, а чтобы мэр Кличко не скучал интеллектуально, Интернет предлагает ему самое длинное и, ясное дело, сложное имя: американца из Филадельфии по его желанию звали Хьюберт Блейн Вольфшлегельштайнхаузенбергедорф. И это еще сокращенный вариант. На самом деле его имя состояло из 26 разных имен, каждое из которых последовательно начиналось на одну из букв латинского алфавита: Адольф Блейн Чарльз Дэвид Эрл Фредерик Геральд Хьюберт Ирвин Джон Кеннет Ллойд Мартин Неро (Нерон) Оливер Пол Куинси Рэндольф Шерман Томас Ункас Виктор Уильям (Вильям) Ксеркс Янси Зевс. По-английски: Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus.



А вот фамилия насчитывала почти 700 букв: Wolfe­schlegel­stein­hausen­berger­dorff­welche­vor­altern­waren­gewissen­haft­schafers­wessen­schafe­waren­wohl­gepflege­und­sorg­faltig­keit­be­schutzen­vor­an­greifen­durch­ihr­raub­gierig­feinde­welche­vor­altern­zwolf­hundert­tausend­jah­res­voran­die­er­scheinen­von­der­erste­erde­mensch­der­raum­schiff­genacht­mit­tung­stein­und­sieben­iridium­elek­trisch­motors­ge­brauch­licht­als­sein­ur­sprung­von­kraft­ge­start­sein­lange­fahrt­hin­zwischen­stern­artig­raum­auf­der­suchen­nach­bar­schaft­der­stern­welche­ge­habt­be­wohn­bar­planeten­kreise­drehen­sich­und­wo­hin­der­neue­rasse­von­ver­stand­ig­mensch­lich­keit­konnte­fort­pflanzen­und­sicher­freuen­an­lebens­lang­lich­freude­und­ru­he­mit­nicht­ein­furcht­vor­an­greifen­vor­anderer­intelligent­ge­schopfs­von­hin­zwischen­stern­art­ig­raum-старший. Он так же назвал и своего сына.



И когда его спросили, что это означает, он ответил: история на немецком языке об охотнике на волков, который жил в каменном доме в деревне и чьи предки были пастухами. А перевод его фамилии звучит так: "Вольфшлегельштайнхаузенбергедорфы, которые раннее являлись добросовестными пастухами, а их овцы были ухоженными и заботливо охраняемыми от нападения хищных врагов, которые 12 000 лет назад предстали перед ними, когда первый человек с Земли на космическом корабле, воспользовавшись светом как источником энергии, начал свой длинный путь по звездному пространству в поисках звезд, на орбитах которых обращаются обитаемые планеты, где новая раса разумных людей была бы способна производить потомство и наслаждаться радостью, которая продолжается на протяжении всей жизни, и миром без боязни быть атакованными другими разумными созданиями из звездного пространства».



«Мне нравится быть не таким как все. Мне не нравится быть частью стада», – объяснял свое поведение этот парень. Вот где простор для тренировок и Кличко, и Вятровича. Тем более что мэр Киева, говорят, немецкий язык знает. Вот и занялся бы на досуге запоминанием. Может, оно и с декоммунизацией бы малеха попустило и без вмешательства санитаров...

