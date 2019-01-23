Украина заблокировала 15 иностранных судов за заходы в Крым

Украинские силовики заблокировали 15 иностранных кораблей, которые нарушили режим захода на неподконтрольную территорию Украины. Об этом заявил на брифинге в среду, 23 января, спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, сообщают Українські новини.



"Сейчас под охраной в портах Украины находятся 15 иностранных судов, которые нарушали режим захода на оккупированную территорию", - отметил он.



При этом Слободян не уточнил, в каких портах находятся корабли, и есть ли среди них российские.



Известно, что на данный момент по всем вышеуказанным нарушениям проходят судебные процессы.

