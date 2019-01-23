Глава Xiaomi показал гибкий смартфон на видео

Президент компании Xiaomi Лин Бин опубликовал на своей странице в соцсети Weibo видео с гибким смартфоном компании. В ролике показан гаджет размером с планшет, который потом превращается в смартфон. Об этом пишет Engadget.







В верхней центральной части устройства находится кнопка питания, которая доступна в том числе в режиме смартфона.



Показанный гаджет является прототипом и массовое производство его может ждать в случае, если он получит положительные отзывы. В настоящее время рассматриваются два варианта устройства - Mi Dual Flex и Mi MIX Flex.

