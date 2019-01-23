В Украине от гриппа умерли шесть человек за неделю

В течение прошлой недели, с 14 по 20 января, в Украине было зарегистрировано шесть летальных случаев от гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в среду, 23 января. Отмечается, что всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 25 смертей в результате гриппа, в том числе, четверо детей. Ни один умерший не был вакцинирован.



В течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысячи человек, 53,8% из которых дети в возрасте до 17 лет.



По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет увеличился на 4,3% и 13,1% соответственно; в целом интенсивный показатель заболеваемости составил 498,6 на 100 тысяч населения.



Эпидемические пороги превышены в пяти областях: Черниговской (на 52%), Житомирской (на 19,9%), Киевской (на 2,2%), Сумской (на 1,8%) и Одесской (на 1,6%). В целом по Украине заболеваемость на 3,9% меньше эпидемического порога.



По результатам лабораторного обследования 229 образцов материалов в 46,3% получены положительные на грипп результаты, в циркуляции преобладают вирусы гриппа типа A.



За неделю было вакцинировано 1004 человека, а с начала эпидемического сезона – 0,4% населения Украины.



Напомним, в Киеве из-за гриппа и ОРВИ на карантин полностью или частично закрыли 25 школ. За прошлую неделю в столице зарегистрировали 14,5 тысяч больных. В городе наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,1%.

